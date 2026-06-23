Cuánto cobran los jubilados de ANSES en julio 2026 con el aumento confirmado

ANSES: el monto que cobran los jubilados

Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán en julio 2026 un nuevo aumento en sus haberes. La actualización será del 2,15% y responde al esquema de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones según la inflación registrada dos meses antes.

El incremento toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo y alcanzará a jubilaciones, pensiones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Cuánto cobran los jubilados en julio de 2026

Con el aumento confirmado por ANSES, los montos quedarán de la siguiente manera:

Prestación Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $411.989,33 $70.000 $481.989,33 Jubilación máxima $2.772.298,07 - $2.772.298,07 PUAM $329.591,46 $70.000 $399.591,46 PNC por invalidez o vejez $288.392,53 $70.000 $358.392,53

La suba impacta sobre todas las prestaciones previsionales administradas por ANSES y forma parte del mecanismo de actualización mensual implementado por el Gobierno.

ANSES con aumento para jubilados

Quiénes cobran el bono de $70.000

Además del aumento por movilidad, ANSES continuará pagando el bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios con menores ingresos.

El refuerzo completo será percibido por:

Jubilados que cobran la mínima.

Titulares de la PUAM.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

En tanto, quienes perciban haberes superiores recibirán un bono proporcional hasta alcanzar un ingreso total de $481.989,33.

Cómo queda la jubilación mínima y máxima de ANSES

Con la actualización de julio, la jubilación mínima pasará a ser de $411.989,33. Al sumar el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total ascenderá a $481.989,33. Por su parte, quienes cobran la jubilación máxima recibirán $2.772.298,07 y no accederán al refuerzo adicional.

ANSES: cuánto se cobró de julio

Cómo tramitar la jubilación en ANSES

Las personas que estén en condiciones de iniciar el trámite jubilatorio deben:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Verificar que todos los aportes figuren en la Historia Laboral. En caso de faltantes, reunir documentación respaldatoria como recibos de sueldo, certificaciones de servicios o comprobantes de aportes. Completar el formulario correspondiente para solicitar la prestación previsional. Solicitar un turno en una oficina de ANSES y concurrir con DNI el día asignado.

De esta manera, los jubilados y pensionados afrontarán julio con una nueva actualización de haberes y la continuidad del bono extraordinario para los sectores de menores ingresos.