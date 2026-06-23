Mundial 2026: el emblemático club francés que celebró el gol de la Selección Argentina contra Austria

Argentina venció 2-0 a Austria en Dallas.

La Selección Argentina tuvo un fuerte desafío este lunes frente a Austria, un rival que se plantó con resistencia frente a la ofensiva nacional en el marco de la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. La mejor oportunidad para abrir el marcador había llegado ni bien empezado el partido, cuando Lautaro Martínez fue derribado en el área y se sancionó penal, previa revisión del VAR, pero Lionel Messi la esquinó demasiado y se pasó de rosca.

El balón se fue por el costado del poste y el grito de gol quedó ahogado en la garganta, pero el capitán de la “Albiceleste” tuvo revancha casi al final de la primera parte. Al minuto 38, un contragolpe encabezado por Thiago Almada derivó en una apertura hacia la izquierda para Facundo Medina, que tiró un centro atrás por lo bajo que le cayó a la zurda del Diez, que definió de primera para batir finalmente a Alexander Schlager.

No hay dudas de que el gol se gritó en cada rincón del país, y también en el Dallas Stadium, pero lo sorprendente es que un club francés aprovechó el momento para celebrar en las redes sociales. Se trata del Olympique de Marsella, cuadro que tiene como una de sus figuras a Medina, el autor del pasegol para “Leo”, que con ese tanto se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 17 goles en sus seis participaciones.

“Una asistencia de Facundo Medina para contribuir a un gol histórico de la Copa del Mundo”, escribieron desde el conjunto olímpico junto a una imagen que muestra el festejo del capitán con el central, que esta tarde se movió por el carril izquierdo como lateral bajo las órdenes de Lionel Scaloni. De hecho, el defensor del Olympique de Marsella fue una de las grandes figuras en el cruce con los austriacos, a tal punto de que jugó casi todo el partido.

Recién al minuto 82, Scaloni hizo salir a Medina para permitir el ingreso de Nicolás Tagliafico, el lateral izquierdo por excelencia de los campeones del mundo. Cabe recordar que el jugador del Olympique de Lyon viene de recuperarse de una lesión, por lo que estaba previsto su ingreso para el segundo tiempo para que vaya tomando ritmo de cara a la siguiente etapa de la Copa del Mundo.

Medina fue clave en la jugada del primer gol.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en el Mundial 2026?

Jordania será el último rival de la “Albiceleste” en la fase de grupos y el partido está programado para el sábado 27 de junio a partir de las 23 (hora de Argentina).