Herrington, la joven promesa australiana, sueña con un duelo ante Salah en el Mundial

El australiano Lucas Herrington aplaude a la afición tras el partido de Paraguay contra Australia en el Mundial, en el San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, EEUU

Tras debutar en el Mundial con 18 años, defender la portería de Australia ante ‌Mohamed Salah es el ‌siguiente reto que Lucas Herrington querría superar en su vertiginosa carrera.

La participación del capitán egipcio Salah en el partido de dieciseisavos de final contra los "socceroos", como se conoce a los jugadores de la selección australiana, está en duda tras sufrir una lesión en los isquiotibiales durante el empate 1-1 ​contra Irán.

El defensa central ⁠Herrington, sin embargo, espera que el exjugador del Liverpool ‌esté en condiciones de saltar al campo ⁠el viernes en Arlington, Texas.

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"Es genial ⁠enfrentarse a jugadores así. De verdad, ahí es donde quieres estar, contra ellos es contra quienes quieres jugar", dijo Herrington a ⁠los periodistas en la sede de entrenamiento de ​los australianos, en la bahía de San ‌Francisco.

"Así que, si se me ‌da esa oportunidad, espero que sea algo especial, y ⁠estoy deseando que llegue."

Herrington se convirtió en el futbolista australiano más joven en ser titular en un partido del Mundial, en un crucial encuentro de la fase de grupos ​contra ‌Paraguay.

En su quinto partido internacional, apenas cometió errores en el empate 0-0 contra los sudamericanos, lo que garantizó que Australia se enfrentara a Egipto como segunda clasificada del Grupo D, en lugar de medirse ⁠a Alemania como tercera.

"Fue el mejor momento de mi vida", dijo el jugador del Colorado Rapids.

"Sabía lo importante que era ese partido, no solo para nosotros, sino para todo el país."

"Así que lo esperaba con muchas ganas. Obviamente, había soñado con ese momento desde que era niño y quería vivirlo al máximo, ‌disfrutarlo".

Puede que a Herrington le esperen más momentos dorados en un futuro próximo.

El equipo de Tony Popovic intentará convertirse en la primera selección australiana en ganar un partido de eliminatorias del Mundial.

A Herrington también se le ha relacionado con un posible ‌fichaje por el Barcelona, una noticia que no sorprende a ninguno de sus compañeros de equipo.

El centrocampista Connor Metcalfe señaló que ‌algunos jugadores podrían ⁠sentirse nerviosos ante la toma de decisiones de un adolescente cuando se encuentra bajo presión en ​defensa.

"Nada le desconcierta, nunca parece nervioso. Yo no me pongo nervioso cuando tiene el balón", dijo Metcalfe.

Con información de Reuters