Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 29 de junio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 14 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 29 de junio
El dólar MEP, que se negocia en el mercado de bonos, registra este lunes 29 de junio un leve avance del 0,07%. Así, la cotización para la compra se ubica en $1497.27, mientras que para la venta alcanza los $1497.9. El dólar bolsa opera al alza en este arranque de semana, con valores actualizados minuto a minuto.
Hace 29 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 29 de junio
Este lunes 29 de junio, el dólar oficial en el Banco Nación se mantiene sin cambios y cotiza a $1445 para la compra y $1495 para la venta, con una variación del 0,00%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 29 de junio
En el mercado informal, el dólar blue se negocia este lunes 29 de junio a $1495 para la compra y $1515 para la venta, reflejando una variación de -0,98% en la jornada.
Hace 4 horas
Advierten que el dólar seguirá subiendo: la clave del efecto Mundial
Economistas anticipan que la suba de la divisa del último mes llegó para quedarse durante julio y el segundo semestre. Cuáles son los factores clave.
Hace 10 horas
El BCRA le regala un negocio a los bancos y Alyc para garantizarse un dólar barato
La operación se conoce como “dólar sintético” y se arma por la necesidad del BCRA de contener el precio del dólar con la venta de bonos dólar link a precio subsidiados. Permite bajar el precio de la divisa en el mercado de cambios y le garantiza una rentabilidad a los bancos y Alyc.
Hace 15 horas
Cuánto cotiza el dólar oficial y los paralelos este domingo
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
10:07 | 27/06/2026
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este 27 de junio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
20:08 | 26/06/2026
Por primera vez en 4 meses, Caputo no renovó todos los vencimientos de deuda
La Secretaría de Finanzas no renovó la totalidad del monto: se adjudicó $13,22 billones habiendo recibido ofertas por un total de $ 14,93 billones, lo que significa un rollover del 81,26%.
19:59 | 26/06/2026
Se fugaron 798 millones de dólares de inversión extranjera directa durante mayo
La compra de billetes por parte de las personas humanas llegó a los 1800 millones de dólares durante mayo. En total, fueron 1,4 millón de "ahorristas" los que adquirieron la moneda estadounidense.
09:42 | 26/06/2026
Precio del dólar máximo el martes 30 de junio
El Banco Central actualizó los límites de la banda cambiaria y el techo para el dólar oficial mayorista ya supera los $1.800.
El BCRA muestra el valor de techo de la banda cambiaria
06:18 | 26/06/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.495
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
13:51 | 25/06/2026
Economista cercano al Gobierno admite el problema con el dólar pero pide no dramatiza
De Pablo, uno de los economistas más cercanos a Javier Milei, buscó restarle dramatismo a la reciente suba del dólar, pero sus propias declaraciones volvieron a poner sobre la mesa el debate por el atraso cambiario.
13:25 | 25/06/2026
Precio del dólar: este es el valor máximo para el lunes, según el BCRA
El Banco Central actualizó los límites de la banda cambiaria y el techo del dólar oficial mayorista ya superará los $1.800.
Valor máximo en julio
11:42 | 25/06/2026
Los argentinos acumulan casi U$S 280.000 millones fuera del sistema financiero
Los datos surgen de los informes sobre posición de inversión internacional elaborados por el Indec, que contabilizan tanto los billetes guardados en efectivo como los fondos depositados en cuentas declaradas en el exterior y el dinero almacenado en cajas de seguridad.
05:51 | 25/06/2026
Cuánto cotiza el dólar tras una jornada inestable
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
14:41 | 24/06/2026
Melconian volvió a cuestionar el valor del dólar de Milei y alertó soba la estabilidad
El ex presidente del Banco Nación sostuvo que la calma del dólar no responde a una normalización estructural de la economía sino a factores extraordinarios que funcionan como un sostén transitorio, entre ellos el superávit fiscal y, especialmente, el ingreso de divisas generado por Vaca Muerta.
06:35 | 24/06/2026
El dólar oficial cerró al borde de los $ 1.500
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.