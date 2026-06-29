Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 29 de junio

El dólar MEP, que se negocia en el mercado de bonos, registra este lunes 29 de junio un leve avance del 0,07%. Así, la cotización para la compra se ubica en $1497.27, mientras que para la venta alcanza los $1497.9. El dólar bolsa opera al alza en este arranque de semana, con valores actualizados minuto a minuto.