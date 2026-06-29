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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 29 de junio

En VIVO - Actualizado hace 13 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 14 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 29 de junio

El dólar MEP, que se negocia en el mercado de bonos, registra este lunes 29 de junio un leve avance del 0,07%. Así, la cotización para la compra se ubica en $1497.27, mientras que para la venta alcanza los $1497.9. El dólar bolsa opera al alza en este arranque de semana, con valores actualizados minuto a minuto.

Hace 29 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 29 de junio

Este lunes 29 de junio, el dólar oficial en el Banco Nación se mantiene sin cambios y cotiza a $1445 para la compra y $1495 para la venta, con una variación del 0,00%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 29 de junio

En el mercado informal, el dólar blue se negocia este lunes 29 de junio a $1495 para la compra y $1515 para la venta, reflejando una variación de -0,98% en la jornada.

Hace 4 horas

Advierten que el dólar seguirá subiendo: la clave del efecto Mundial

Economistas anticipan que la suba de la divisa del último mes llegó para quedarse durante julio y el segundo semestre. Cuáles son los factores clave.

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Hace 10 horas

El BCRA le regala un negocio a los bancos y Alyc para garantizarse un dólar barato

La operación se conoce como “dólar sintético” y se arma por la necesidad del BCRA de contener el precio del dólar con la venta de bonos dólar link a precio subsidiados. Permite bajar el precio de la divisa en el mercado de cambios y le garantiza una rentabilidad a los bancos y Alyc. 
 

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Hace 15 horas

Cuánto cotiza el dólar oficial y los paralelos este domingo

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

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10:07 | 27/06/2026

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este 27 de junio

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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20:08 | 26/06/2026

Por primera vez en 4 meses, Caputo no renovó todos los vencimientos de deuda

La Secretaría de Finanzas no renovó la totalidad del monto: se adjudicó $13,22 billones habiendo recibido ofertas por un total de $ 14,93 billones, lo que significa un rollover del 81,26%.

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19:59 | 26/06/2026

Se fugaron 798 millones de dólares de inversión extranjera directa durante mayo

La compra de billetes por parte de las personas humanas llegó a los 1800 millones de dólares durante mayo. En total, fueron 1,4 millón de "ahorristas" los que adquirieron la moneda estadounidense.

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09:42 | 26/06/2026

Precio del dólar máximo el martes 30 de junio

El Banco Central actualizó los límites de la banda cambiaria y el techo para el dólar oficial mayorista ya supera los $1.800. 

El BCRA muestra el valor de techo de la banda cambiaria

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06:18 | 26/06/2026

El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.495

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

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13:51 | 25/06/2026

Economista cercano al Gobierno admite el problema con el dólar pero pide no dramatiza

De Pablo, uno de los economistas más cercanos a Javier Milei, buscó restarle dramatismo a la reciente suba del dólar, pero sus propias declaraciones volvieron a poner sobre la mesa el debate por el atraso cambiario. 

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13:25 | 25/06/2026

Precio del dólar: este es el valor máximo para el lunes, según el BCRA

El Banco Central actualizó los límites de la banda cambiaria y el techo del dólar oficial mayorista ya superará los $1.800.

Valor máximo en julio

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11:42 | 25/06/2026

Los argentinos acumulan casi U$S 280.000 millones fuera del sistema financiero

Los datos surgen de los informes sobre posición de inversión internacional elaborados por el Indec, que contabilizan tanto los billetes guardados en efectivo como los fondos depositados en cuentas declaradas en el exterior y el dinero almacenado en cajas de seguridad.

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05:51 | 25/06/2026

Cuánto cotiza el dólar tras una jornada inestable

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

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14:41 | 24/06/2026

Melconian volvió a cuestionar el valor del dólar de Milei y alertó soba la estabilidad

El ex presidente del Banco Nación sostuvo que la calma del dólar no responde a una normalización estructural de la economía sino a factores extraordinarios que funcionan como un sostén transitorio, entre ellos el superávit fiscal y, especialmente, el ingreso de divisas generado por Vaca Muerta.

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06:35 | 24/06/2026

El dólar oficial cerró al borde de los $ 1.500

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