Formosa avanza con el nuevo puente sobre el riacho El Pucú y acelera la obra de acceso al puerto

El Gobierno de Formosa continúa ejecutando dos obras consideradas estratégicas para la infraestructura provincial: la construcción del nuevo puente sobre el riacho El Pucú, en el barrio Sagrado Corazón de la capital, y el nuevo acceso vial al Puerto de Formosa. Financiadas con fondos provinciales, este será utilizado para el traslado de insumos destinados a la futura planta biosiderúrgica.

En diálogo con AGENFOR, el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Javier Caffa, explicó que el nuevo puente reemplazará a la antigua estructura metálica que durante años funcionó como uno de los principales accesos al barrio Sagrado Corazón.

El funcionario recordó que el puente existente presentaba un importante deterioro producto del paso del tiempo y de la acción permanente del riacho sobre su estructura. Si bien inicialmente se evaluó su reparación, los estudios técnicos determinaron que había agotado completamente su vida útil.

"Se realizó una evaluación estructural y comprobamos que ya no cumplía las condiciones necesarias para seguir funcionando. Por eso el Gobierno provincial tomó la decisión de construir un puente completamente nuevo", explicó.

La obra atraviesa una etapa clave con el montaje de la estructura metálica, proceso que se realiza de manera paralela al cauce del riacho para luego desplazarla hasta su ubicación definitiva mediante un sistema de lanzamiento utilizado habitualmente por los especialistas de la DPV en este tipo de intervenciones.

Caffa indicó que ya se ejecutan los trabajos de soldadura del piso metálico, la aplicación de pintura anticorrosiva y la construcción de los pilotines que sostendrán las cabeceras del puente. Además, el proyecto contempla la incorporación de un moderno sistema de iluminación LED que mejorará la seguridad vial y peatonal en la zona.

De acuerdo con las estimaciones del organismo, si las condiciones climáticas acompañan durante los próximos días, el montaje definitivo podría quedar concluido en un plazo de entre siete y diez días.

El administrador de Vialidad destacó además la capacidad técnica con la que cuenta el organismo provincial para ejecutar este tipo de obras. En ese sentido, resaltó la experiencia del personal especializado y la inversión realizada por el Gobierno para disponer de los materiales y equipos necesarios.

"Esto demuestra lo que significa un Estado presente, capaz de brindar soluciones concretas a las necesidades de la comunidad y garantizar la conectividad entre los distintos barrios de la ciudad", afirmó.

Nuevo acceso al Puerto de Formosa

Durante la entrevista, Caffa también brindó detalles sobre el avance del nuevo acceso vial al Puerto de Formosa, una obra que acompañará el funcionamiento de la planta biosiderúrgica instalada en la provincia.

Según explicó, el camino tendrá una extensión aproximada de 1,2 kilómetros y permitirá el ingreso y egreso de los camiones que transportarán mineral de hierro hacia la planta industrial, así como el posterior traslado del arrabio producido para su embarque mediante barcazas.

La primera etapa contempla la ejecución del terraplén, obras hidráulicas, alcantarillas con compuertas para responder a las crecidas del río Paraguay y una calzada de suelo cemento de nueve metros de ancho.

Posteriormente, el proyecto prevé la construcción de dos calzadas pavimentadas de doble circulación, un cantero central, iluminación LED y un paseo peatonal, configurando un nuevo corredor urbano que también potenciará el desarrollo de los barrios Bernardino Rivadavia y Lote 4.

Para Caffa, esta infraestructura constituye una apuesta estratégica al crecimiento económico de Formosa, ya que permitirá acompañar la inversión privada vinculada a la planta biosiderúrgica, que proyecta generar más de tres mil puestos de trabajo en sus distintas etapas de desarrollo.

"En un contexto nacional marcado por el cierre de industrias y el aumento del desempleo, en Formosa se continúa invirtiendo en infraestructura para fortalecer la producción, generar empleo y promover una nueva etapa de crecimiento para la provincia", concluyó.