Macri viaja al Mundial en pleno recambio de Gabinete y mantiene el hielo con Javier Milei

Con el tema Adorni resuelto, Mauricio Macri volverá a subirse a un avión este martes con destino a Estados Unidos, donde la Selección argentina enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Una competición de la que el ex presidente ya participó al estar presente en el primer y segundo partido disputados por la albiceleste. El retorno del titular del PRO a tierras estadounidenses se da en medio de una revolución interna producto de la llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete y la reconfiguración del plan bonaerense 2027.

Pese a los rumores de los últimos meses, desde el entorno de Macri aseguraron que el dirigente mantiene una relación buena y fluida con el actual coordinador de ministros de Javier Milei. Esta lectura encontró un ejemplo muy claro en la noche del domingo, cuando los periodistas lograron divisar que Santilli estaba al teléfono con “Mauri” al momento de ingresar a la quinta de Olivos, un detalle que el propio Mauricio se encargó de revelar con el tuit de felicitación. Un Mauricio que, sin embargo, sigue sin mantener conversaciones con el Presidente.

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La relación entre Macri y Milei no transita por los mejores carriles. En una entrevista con Neura, el Presidente aseguró que el dirigente PRO "estafó a los argentinos defaulteando la deuda en pesos, ¿o que fue el reperfilamiento? Una palabra educada para decir default". Sin embargo, estacó que "todos los que quieran seguir sosteniendo y apoyando este cambio, son siempre bienvenidos. Pero eso no implica negar la historia".

Santilli sigue siendo el plan A del PRO de Cristian Ritondo en la provincia de Buenos Aires. “Es el mejor candidato” para el distrito, aseguraron desde el entorno del titular del partido amarillo bonaerense. Sin embargo, se advirtió que el nuevo nombramiento conlleva una responsabilidad aún mayor de la que ya tenía —que era importante— y por lo tanto se va a dificultar que se aboque de lleno a la agenda de la construcción electoral en el territorio.

Lo cierto es que el ascenso del ex diputado fue celebrado por todo el espacio. Ritondo analizó en Infobae que la nueva tarea le dará la posibilidad de demostrar su capacidad de gestión en este nuevo rol y que eso “siempre suma para los desafíos que puede tener en la provincia de Buenos Aires”. Todavía es muy pronto para definir si eso será positivo o negativo para el objetivo final de ganar en territorio bonaerense. “Se verá el año que viene”, confiaron.

Por lo pronto, Ritondo confía en que este paso va a contribuir a que Santilli se siga posicionando como candidato de unidad del PRO y LLA en Buenos Aires. Una alianza que debe ir más allá de esas dos fuerzas. Según lo viene repitiendo el jefe del bloque amarillo en Diputados y volvió a remarcar este lunes, “para terminar de transformar Argentina, sin duda debe haber un cambio profundo en la provincia de Buenos Aires. No solamente La Libertad Avanza y el PRO deben ser protagonistas, sino otras fuerzas que quieren el cambio”.

Sobre la postulación de Santilli, desde el entorno de Macri paran la pelota y piden “paciencia” frente a posibles definiciones porque “todavía no asumió como jefe de Gabinete”. Pero tampoco patrocina otro nombre: "Nadie está promocionando la candidatura de nadie", se había confiado la semana pasada. Mientras, en el santillismo enfrentan el nuevo rol “con mucha expectativa y humildad, como siempre”. Sentimientos que se suman a la lectura amarilla de que puede ser bueno que el dirigente esté enfocado en la gestión nacional y se lance como candidato en el momento indicado, sin anticipaciones innecesarias.

Con Santilli ocupado en Balcarce 50, la construcción en el llano pasará por el partido, aunque este año se perfila con tranquilidad. Los referentes territoriales ya están trabajando y el evento en Mar del Plata fue en esa línea, aseguraron en el espacio. En términos de estrategia provincial, están trabajando para tener acciones conjuntas con las distintas fuerzas, pero por el momento sin apuro.