DT alemán Nagelsmann quiere seguir en el cargo a pesar del fiasco del Mundial

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, se muestra abatido tras el partido contra Paraguay

El entrenador Julian Nagelsmann dijo el lunes que quiere seguir al frente de la selección alemana ‌pese a su sorprendente ‌eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial en la tanda de penales ante Paraguay.

El técnico de 38 años, que asumió el cargo en 2023 y el lunes se convirtió en el DT más joven en dirigir un partido de eliminatorias del Mundial en 40 años, vio cómo su equipo quedaba ​eliminado prematuramente por ⁠tercera Copa del Mundo consecutiva -tras caer en la fase ‌de grupos en 2018 y 2022-, lo que ⁠pone en duda su futuro.

Antes del ⁠torneo había afirmado en repetidas ocasiones que Alemania aspiraba a recuperar su prestigio ganando el quinto título mundial, una declaración que muchos ⁠en su país consideraron excesivamente optimista.

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En cambio, ahora ​es más probable que se enfrente a ‌una dura batalla para conservar su ‌puesto tras un lamentable debut en el Mundial. Alemania, ⁠bajo la dirección de Nagelsmann, había caído en los cuartos de final en la Eurocopa de 2024, celebrada en su propio país.

"Esto ya no está en mis manos, pero estoy ​preparado si ‌así lo desean", declaró Nagelsmann sobre su futuro. "Si alguien no quiere que siga, tendrá que decírmelo. Yo quiero continuar".

"No soy de los que huyen", añadió. "Quiero seguir, pero en el fútbol no siempre se tiene el ⁠control sobre las cosas. Si la DFB (Federación Alemana de Fútbol) lo desea, me prepararé para la Eurocopa y la Liga de Naciones".

Alemania perdió por primera vez una tanda de penales en un Mundial, tras haberse labrado una reputación de lanzadores casi infalibles bajo presión.

Pero el lunes, tres de sus jugadores —Kai Havertz, Nick Woltemade y ‌Jonathan Tah— fallaron desde el punto de penal, dejando en estado de shock a miles de aficionados en el estadio de Boston y a millones más que seguían el partido desde casa.

Alemania no ha dejado huella en la escena internacional ni ha llegado a ninguna ‌final de un gran torneo desde que ganó su cuarto Mundial en 2014.

"Se podía haber hecho más (en este torneo)", afirmó Nagelsmann. "Nos hubiera gustado ‌medirnos a Francia ⁠en octavos de final. Pero tal y como están las cosas, simplemente no ha sido suficiente".

Francia ​se enfrentará a Suecia en los dieciseisavos de final el martes. El ganador de este partido se medirá el fin de semana con Paraguay.

Con información de Reuters