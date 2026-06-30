Ver Países Bajos vs. Marruecos en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Países Bajos contra Marruecos se enfrentan en un gran duelo.

Dos seleccionados que atravesaron la fase de grupos sin conocer la derrota se medirán este lunes en Monterrey por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. Países Bajos y Marruecos protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final, cuando se enfrenten este lunes a las 22 (horario argentino), con la ilusión compartida de seguir avanzando en una Copa del Mundo que ya comenzó a dejar varias sorpresas.

El equipo europeo llega con el cartel de candidata tras liderar con autoridad su grupo, mientras que los Leones del Atlas buscarán confirmar que su histórica campaña en Qatar 2022 no fue una excepción. El ganador del encuentro se enfrentará en la próxima ronda a Canadá, que ya aseguró su clasificación, en lo que será un partido de alto riesgo para ambos, que se juegan el todo por el todo en un encuentro de los más interesantes de esta fase.

Por dónde ver Países Bajos y Marruecos

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Países Bajos y Marruescos será transmitido por DSports, Flow y Paramount +.

Cómo llegan Países Bajos y Marruecos

El conjunto dirigido por Ronald Koeman terminó primero en el Grupo F con siete puntos. Debutó con un empate frente a Japón y luego elevó considerablemente su nivel con victorias sobre Suecia y Túnez. En esos tres encuentros mostró una de las ofensivas más efectivas del torneo, con diez goles convertidos, respaldada por un funcionamiento colectivo sólido y una defensa liderada por Virgil van Dijk. Brian Brobbey se transformó en una de las grandes revelaciones del equipo al marcar cuatro tantos durante la fase inicial, mientras que Frenkie de Jong volvió a ser el eje futbolístico del mediocampo.

Marruecos, la esperanza africana.

Marruecos, por su parte, también llega invicto luego de finalizar segundo en el Grupo C. Los africanos igualaron con Brasil y posteriormente consiguieron triunfos ante Escocia y Haití, resultados que les permitieron avanzar nuevamente a una instancia eliminatoria tras la histórica semifinal alcanzada en Qatar 2022. El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi mantiene una identidad basada en el orden defensivo, la velocidad para salir de contraataque y el liderazgo de figuras como Achraf Hakimi, Yassine Bounou y Brahim Díaz. El mundial pasado llegó a semifinales y busca repetir la hazaña en esta edición actual.