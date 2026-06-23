Un brujo de Ghana reconoció que está "haciéndole un trabajo" a Harry Kane en el Mundial

El hechicero asegura haber embrujado a otra estrella del fútbol internacional en un Mundial pasado

De a poco, la segunda fecha de la fase de grupos se va consumiendo y esto permite observar cómo algunos equipos comienzan a pensar en estrategias para avanzar de ronda. En la zona L, un mago de Ghana aseguró que está preparando un trabajo para que Harry Kane no pueda anotar goles a favor de Inglaterra en el partido que se disputará en las próximas horas. Un hechicero que aseguró ser el responsable de otros trabajos en mundiales pasados.

Si se repasa la composición de la tabla de posiciones, es posible apreciar que Ghana e Inglaterra se encuentran ubicados en el primer lugar con tres unidades, pero el conjunto europeo es el líder debido a que la diferencia de goles a favor es suya. Es por ello que el segundo encuentro del grupo puede marcar una tendencia y hasta definir a uno de los clasificados a la siguiente ronda. Mientras que en un empate depende bastante de cómo termine el duelo entre Croacia y Panamá.

"Estoy trabajando en Harry Kane. Ya he demostrado de lo que soy capaz, así que sé lo que tengo que hacer para detenerlo. Soy muy famoso por mis predicciones. No le deseo una lesión grave. Solo le impedirá jugar contra mi país. Haré mi trabajo para que pueda ayudar a Ghana", expresó Nana Kwaku Bonsam, que es uno de los curanderos más famosos de Ghana, en charla con Daily Star.

Si se repasa el andar del conjunto inglés en el Mundial, es posible apreciar que comenzó con una goleada 4-2 frente a Croacia donde el delantero del Bayern Munich anotó dos tantos en el primer tiempo. Esto permite entender que está en un buen momento y que su equipo espera que vuelva a marcar con el fin de darle el pasaje a los 16avos de final. Algo que desde África buscan impedir para asegurarse ellos uno de los tres boletos disponibles.

Por otro lado, Nana Kwaku Bonsam advirtió que no es la primera vez que lleva a cabo este tipo de trabajos con el fin de que su selección salga beneficiada. "Me lo tomo muy en serio, advertí hace cuatro meses que trabajaría seriamente en Cristiano Ronaldo para mantenerlo fuera del Mundial, o al menos evitar que jugara contra Ghana, y lo mejor que puedo hacer es mantenerlo fuera por lesión. Esta lesión nunca podrá ser curada por ningún médico, nunca podrán ver qué la causa porque es espiritual. Hoy es la rodilla, mañana es el muslo, pasado mañana es otra cosa", expresó hace un tiempo. Sin embargo, sus poderes no funcionaron porque el portugués les marcó un tanto.

Las selecciones que están en 16avos de final

Aquellas selecciones que obtuvieron los seis puntos pueden tomarse un pequeño descanso en la última fecha de la fase de grupos, debido a que se encuentran clasificadas a la instancia de 16avos de final. Esto es producto de que se trata de un Mundial con más participantes y que les permite a los mejores ocho terceros también poder clasificarse.

Hasta el momento, las selecciones que se encuentran clasificadas a la siguiente ronda son México, Estados Unidos, Alemania y Argentina. Aunque deberán esperar un tiempo más que considerable para conocer a sus adversarios, porque en muchas zonas hay cupos que podrían llegar a definirse recién en el transcurso del próximo fin de semana.