Inglaterra tiene tres leones en la camiseta, nosotros contamos con 33 millones: DT de Ghana

El seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz en el choque contra Panamá

Inglaterra es conocida en todo el mundo por el emblema de los Tres Leones que luce en su camiseta, pero Ghana ‌intentará dar la sorpresa y ‌hacerse con los puntos que necesita para clasificarse a la fase eliminatoria del Mundial con una jornada de antelación, dijo el lunes el seleccionador Carlos Queiroz.

Inglaterra llega con la confianza por las nubes tras una victoria 4-2 sobre Croacia que puso de manifiesto la ambición ofensiva del entrenador Thomas Tuchel, pero que también dejó al descubierto una fragilidad defensiva suficiente como para ​mantener las expectativas a ⁠raya.

Ghana, disciplinada y peligrosa en su triunfo 1-0 sobre Panamá, tiene ‌la oportunidad de convertir un comienzo prometedor en una declaración ⁠de intenciones y clasificarse desde el Grupo L.

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"Tenemos ⁠un gran partido por delante", dijo Queiroz en rueda de prensa. "Esto es lo que llevamos buscando toda nuestra vida: estar en el entorno adecuado, en ⁠el momento adecuado y enfrentar a los mejores jugadores del mundo".

"Sabemos ​cómo juega Inglaterra. Cuenta con jugadores excelentes y con ‌la experiencia que les aporta la ‌Premier League. Juegan con intensidad, pero sabemos cómo podemos controlar eso. Sabemos ⁠que ellos tienen tres leones, pero nosotros tenemos 33 millones de leones", dijo en referencia a la población de Ghana.

El elenco africano, que alcanzó los cuartos de final del Mundial en 2010 -su mejor resultado hasta la ​fecha-, se asegurará ‌una plaza en la fase eliminatoria con una victoria, aunque un empate podría bastar para pasar a la ronda de los 32 mejores.

Los ghaneses son segundos del grupo con tres puntos, los mismos que Inglaterra, que tiene una mejor diferencia de goles. Croacia ⁠y Panamá no suman unidades. Los dos primeros de cada grupo pasan a la siguiente fase, junto con los ocho mejores terceros de los 12 grupos.

Queiroz, que participa por quinta vez en un Mundial tras haber entrenado a Portugal e Irán en ediciones anteriores, también cuenta con una amplia experiencia en el fútbol inglés, ya que trabajó a las órdenes de Alex Ferguson en el Manchester ‌United durante varios años a principios de la década de 2000.

El DT portugués dijo que esa experiencia le resultará muy útil, ya que Inglaterra figura entre las favoritas al título.

"Es sencillo. Estamos en esta competición para sumar puntos", dijo Queiroz. "Se trata de conseguir los puntos necesarios para clasificarnos. Eso es lo más ‌importante para nosotros. Sabemos que Inglaterra tiene sus puntos fuertes, pero nosotros tenemos nuestras propias cualidades. Tenemos que estar en el partido durante los 90 minutos a toda ‌máquina".

"Créanme, habrá un ⁠gran espectáculo sobre el terreno de juego", añadió cuando se le preguntó qué podían esperar los aficionados el martes.

"Pertenecemos al ​mundo del espectáculo. Vamos a luchar, a jugar y a disfrutar. Les garantizo que, cuando termine, el partido quedará grabado en la memoria y en el corazón de la gente".

Con información de Reuters