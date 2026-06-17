Destreza de Kane no puede ocultar las debilidades de Inglaterra en defensa

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo L - Inglaterra contra Croacia

La ​hazaña de Harry Kane al igualar el récord de goles de Gary Lineker con la selección inglesa en un Mundial, tras dos tantos en ‌la victoria 4-2 del miércoles ante ‌Croacia, demuestra que el capitán llega al torneo en plena forma.

Sin embargo, lo más preocupante para el seleccionador Thomas Tuchel es que el equipo mostró unas vulnerabilidades defensivas inusuales, especialmente durante una primera parte caótica en la que Inglaterra permitió en dos ocasiones que Croacia empatara.

Kane sumó 61 goles en todas las competiciones con el Bayern Munich la temporada pasada, incluidos 14 en la Liga de Campeones, y ​se proclamó por tercera vez ⁠consecutiva máximo goleador de la Bundesliga, un logro sin precedentes para cualquier ‌jugador en sus tres primeras temporadas en la máxima categoría alemana.

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El ⁠exdelantero del Tottenham Hotspur mantuvo ese buen estado ⁠de forma cuando Inglaterra saltó al campo en Arlington, Texas, para enfrentarse a Croacia, aunque necesitó repetir un penal para marcar su primer gol ya que su primer ⁠intento fue detenido.

El segundo personal y de Inglaterra se lo sirvió ​en bandeja la defensa croata, que le dejó libre en ‌el área para rematar de cabeza.

El impacto ‌de Kane en el partido se extendió por todo el campo, ya ⁠que se esforzó por crear ocasiones para sus compañeros delanteros con pases desde atrás y, en el minuto 95, con el partido prácticamente ganado, Kane estaba defendiendo en el área de Inglaterra cuando bloqueó con el vientre un disparo que se ​dirigía a ‌la portería.

"Harry Kane marcó dos goles, pero lo que más me gustó es que bloqueó un disparo en su propia área en los últimos minutos", dijo el exdelantero sueco Zlatan Ibrahimovic a Fox Sports.

"Cuando ves a un jugador de primer nivel defender como lo hace él, ese ⁠sacrificio (...) es que quiere ganar. Está dispuesto a hacer cosas que una estrella no haría normalmente".

Aunque el rendimiento de Kane acaparará los titulares, hubo problemas en el juego de Inglaterra que Tuchel intentará erradicar antes de los partidos del Grupo L frente a Ghana y Panamá.

El primer empate de Croacia, obra de Martin Baturina, tuvo su origen en un momento de vacilación rival en el centro del campo, y la defensa inglesa fue ‌superada con facilidad en el segundo gol de Croacia, justo antes del descanso, a cargo de Petar Musa.

La preocupación en el banquillo de Inglaterra quedó al descubierto en el descanso, cuando el segundo entrenador Anthony Barry habló con la cadena ITV sobre una "primera parte complicada y confusa" y la "energía nerviosa" del equipo.

Tuchel sorprendió antes del inicio ‌al elegir a John Stones como titular en el centro de la defensa, a pesar de una temporada marcada por las lesiones con el Manchester City, dejando a Marc Guehi ‌en el banquillo.

Tras una ⁠primera parte en la que la defensa de Inglaterra se mostró frágil -lo cual resulta aún más sorprendente tras no haber encajado ningún ​gol durante la fase de clasificación al Mundial-, el técnico alemán tiene que reflexionar más sobre cómo equilibrar la brillantez de su ataque, liderado por Kane, con una mayor solidez en la zaga.

Con información de Reuters