Jonatan Viale se burló del Gobierno de Javier Milei.

Diego Santilli asumió este lunes 29 de junio como nuevo jefe de Gabinete, luego de la salida de Manuel Adorni del puesto, tras los incontables escándalos que lo rodearon en el último tiempo y que lejos están de desaparecer en el corto término.

"Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia. Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente Javier Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron", expuso el "Colorado" en su cuenta oficial de X, asegurando además: "Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza".

Javier Milei junto a Diego Santilli.

Su asunción tuvo gran repercusión en los medios de comunicación, sobre todo teniendo en cuenta que su llegada a La Libertad Avanza había sido relativamente reciente. Jonatan Viale, por caso, fue uno de los que dio su parecer sobre él en su más reciente programa en Radio Rivadavia. Si bien destacó algunas virtudes políticas que el funcionario tiene a su parecer, se mostró crítico con otro aspecto de su ascenso, más que nada a la configuración actual del oficialismo.

¿Qué dijo Jonatan Viale sobre el Gobierno de Milei?

En determinado momento, Jonatan Viale lanzó con tono jocoso: "Che, ¿hay uno que no sea del PRO? En serio". Tras esta observación inicial, enumeró para darle más sustento a esto: "Caputo, Sturzenegger, Bullrich en su momento, Mahiques, Santilli...". Seguido a ello, bromeó: "¿Cómo había dicho Macri? Una agrupación fácilmente infiltrable".