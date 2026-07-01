Estados Unidos impone sanciones a red de tráfico de combustible vinculada a cartel mexicano

FOTO DE ARCHIVO. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el segundo día del cierre parcial del Gobierno en Washington

Por Stefanie Eschenbacher y Stephen ​Eisenhammer

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de junio (Reuters)z - El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó el martes que impuso sanciones a dos ciudadanos mexicanos y ‌nueve entidades vinculadas a un esquema ‌de tráfico ligado a un cártel, mediante el cual se traslada combustible desde Estados Unidos hacia México sin pagar un elevado impuesto que se cobra cuando se hace la importación.

En un comunicado, el Tesoro señaló que el esquema está relacionado con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que forma parte de una empresa ilícita que genera cientos de millones de dólares anuales para el grupo delictivo. El ​combustible contrabandeado y el ⁠petróleo crudo robado se han convertido en la segunda fuente de ingresos más ‌importante para los cárteles mexicanos, después de las drogas, de ⁠acuerdo con el Gobierno estadounidense.

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"La acción de hoy ⁠pone de manifiesto hasta qué punto los cárteles de México están expandiéndose más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales, las cuales continúan traficando ⁠drogas letales que matan a estadounidenses", declaró el secretario del Tesoro ​Scott Bessent.

México aplica un gravamen conocido como IEPS a una ‌amplia variedad de bienes, incluidos el diésel ‌y la gasolina importados.

Los cárteles mexicanos y sus redes pueden evadir dicho ⁠impuesto, entre otras formas, mediante la clasificación errónea de documentación aduanera y el soborno a funcionarios gubernamentales, señaló la misma institución.

Empresas estadounidenses cómplices, por su parte, aprovechan sus relaciones con grandes refinerías y distribuidoras de combustible en su país para ​adquirir el producto ‌y luego desviarlo a través de redes de empresas fachada y fantasma tanto en Estados Unidos como en México, agregó.

México es un importante productor de petróleo crudo, pero importa estos combustibles porque sus envejecidas refinerías no pueden satisfacer la demanda local.

Una vez en México, el combustible ⁠contrabandeado desde Estados Unidos se vende a través de gasolineras controladas por el CJNG y expendios de combustible no regulados a orillas de las carreteras, con enormes márgenes de ganancia, señaló el Tesoro.

Los distribuidores de combustible estadounidenses cómplices ocultan sus ganancias mediante el lavado de dinero — adquiriendo bienes de lujo, bienes raíces y activos de inversión, indicó el Tesoro.

El Departamento del Tesoro también emitió nuevas directrices para ayudar a bancos y otras instituciones ‌financieras a identificar señales de alerta en el comercio transfronterizo de combustible.

Entre los sancionados se encuentran Oscar Juraidini y siete empresas de su propiedad o bajo su control — Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes, OF Transportes y la empresa con sede en el Reino Unido Cucumber ‌Sweet Waves Ltd — todas designadas por actuar en nombre del CJNG.

También fueron sancionados J. Refugio Ruiz y sus dos empresas de logística, Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, por ‌brindar apoyo material ⁠al cártel.

Jomadi Logistics & Cargo, Soma Transporte y Servicios, OF Transportes y Centro Cambiario La Peseta no respondieron a las solicitudes de comentarios ​de Reuters. Juraidini y Ruiz, así como las demás empresas, no pudieron ser contactados, ya que no se encontró presencia en línea ni información de contacto.

Con información de Reuters