Jorge Rial reveló cuál es el temor del Gobierno de Milei tras la salida de Adorni.

Manuel Adorni dejó su cargo como jefe de Gabinete, algo que anunció este último fin de semana mediante un extenso comunicado publicando en sus redes sociales. Allí agradeció a Javier Milei por el respaldo que siempre le dio, acusando también a los medios de haber montado una operación en su contra y haberse metido "con su familia".

Esta salida, de todos modos, no lo exime del sinfín de escándalos en los que se sumergió: de hecho, deberá seguir compareciendo ante la Justicia por las inconsistencias en su patrimonio, algo que preocupa no solo al exvocero presidencial, sino también al propio Gobierno según expuso Jorge Rial este miércoles en C5N.

¿Cuál es el "temor" del Gobierno de Milei tras la salida de Adorni?

El reconocido periodista deslizó primeramente que "alguien dijo, ¿cuánto se tardó en meter presa a Argentina? ¿10 años? Bueno, en Comodoro Py están dispuestos a acortar todos los tiempos". "Guarda con esto", advirtió el trabajador de prensa, seguido de un "lo que se viene, muchachos...".

En esa misma línea, prosiguió: "Che Adorni, si te dijeron que alguien está hablando en Comodoro Py para cuidarte el culo, yo te diría que te lo cuides solo". Aún así, lo instó: "Y si tenés ganas de hablar, hablá negrito. Si tenés que salvar tu culo, hablá". De todos modos, contó que eso es una gran preocupación en el oficialismo: "Hay mucho temor a que hable...".

Cabe recordar que Adorni también dejó de ser parte del directorio de YPF, poniendo fin a todo vínculo con la función pública, al menos de momento.