Meta registrará movimientos del ratón y pulsaciones de teclas de empleados para entrenar IA

Varias personas caminan detrás del logotipo de la empresa Meta Platforms durante una conferencia en Mumbai.

Por Katie Paul ​y Jeff Horwitz

NUEVA YORK, 21 abr (Reuters) - Meta está instalando un nuevo software de seguimiento en ‌los computadores de ‌sus empleados en Estados Unidos para registrar los movimientos del ratón, los clics y las pulsaciones de teclas con el fin de utilizarlos en el entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial, según informó la empresa a su personal en ​unos memorandos internos ⁠a los que tuvo acceso Reuters.

La herramienta, que ‌forma parte de una amplia iniciativa ⁠para crear agentes de IA ⁠capaces de realizar tareas laborales de forma autónoma, se ejecutará en una lista de aplicaciones y sitios ⁠web relacionados con el trabajo y también ​tomará instantáneas ocasionales del contenido de ‌las pantallas de los ‌empleados para contextualizar, según el memorando.

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El objetivo de ⁠la iniciativa, según indicó el memorando, publicado por un investigador científico de IA del personal en un canal interno específico para el equipo ​Meta SuperIntelligence ‌Labs, encargado de la creación de modelos de la empresa, es mejorar los modelos de la empresa en áreas en las que aún tienen dificultades, como elegir entre menús ⁠desplegables y utilizar atajos de teclado.

"Aquí es donde todos los empleados de Meta pueden ayudar a que nuestros modelos mejoren simplemente realizando su trabajo diario", señaló.

El portavoz de Meta, Andy Stone, afirmó que los datos recopilados no se utilizarán para evaluaciones de rendimiento ‌ni para ningún otro fin que no sea el entrenamiento de los modelos, y que se habían establecido medidas de seguridad para proteger el contenido sensible.

"Si estamos creando agentes para ayudar a las personas ‌a realizar tareas cotidianas con computadores, nuestros modelos necesitan ejemplos reales de cómo las personas los usan realmente: ‌cosas como movimientos ⁠del ratón, clics en botones y navegación por menús desplegables", indicó.

"Para ayudar, estamos ​lanzando una herramienta interna que capturará este tipo de entradas en determinadas aplicaciones para ayudarnos a entrenar nuestros modelos", agregó.

(Editado en español por Carlos Serrano)