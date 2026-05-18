El impactante accidente del español Álex Márquez que paralizó al Moto GP de Cataluña

Impacto en el Moto GP de Cataluña: el increíble accidente que protagonizó el piloto español Álex Márquez.

El MotoGP de Cataluña vivió un momento de máxima tensión este domingo cuando la KTM de Pedro Acosta sufrió un desperfecto mecánico en plena carrera, lo que desató una secuencia peligrosa que terminó con la impactante caída de Álex Márquez. El piloto español salió de la pista, perdió el control de su vehículo e impactó contra el asfalto de forma violenta, en un incidente que impactó a todos los espectadores presentes en la carrera.

El choque con Acosta se produjo mientras ambos peleaban por la segunda posición: Márquez giró cerca de él y lo impactó levemente en el neumático trasero. "Me parece que hemos tenido un problema eléctrico que me dejó, digamos... Yo iba normal en la recta y me ha dejado sin gas (potencia), no con el motor parado, porque el motor no se ha llegado a parar, pero me he quedado como sin fuerza y no me ha dado mucho tiempo a irme a ningún lado", explicó Acosta en una conferencia de prensa posterior.

Tras la caída, las primeras noticias transmitieron tranquilidad: Márquez estaba consciente y logró ser asistido rápidamente por el equipo médico. La ambulancia llegó velozmente a la curva diez, punto donde ocurrió el siniestro, para trasladarlo al centro médico del circuito y evaluar su estado. Sin embargo, para descartar cualquier lesión grave, los médicos decidieron derivar al piloto del equipo Gresini Racing a una clínica en Barcelona, donde le realizaron estudios más completos. Allí, se determinó que sufrió una leve fractura en una vértebra (que puede no necesitar cirugía) y una fractura en la clavícula, por la que fue intervenido quirúrgicamente horas después.

"Álex se ha llevado lo peor de mi problema mecánico y no quiero hablar mucho de la carrera, quiero mandar toda la fuerza por mi parte y por la de KTM tanto a Álex como a Johann Zarco, que parece que se han llevado la peor parte de todo lo que ha pasado hoy", añadió Acosta. La fuerza del impacto quedó demostrada en un detalle inquietante: el visor del casco salió despedido por la violencia del golpe, una imagen que causó alarma entre los equipos y seguidores.

Álex Márquez debió ser hospitalizado pero está estable tras el fuerte accidente sufrido en Cataluña.

Un circuito accidentado: todo lo que pasó en el Moto GP de Cataluña

La caída de Márquez no fue el único problema que surgió en la pista: los restos de la Ducati quedaron esparcidos y varios corredores que venían detrás se vieron afectados. Entre ellos, Fabio Di Giannantonio perdió el control de su moto tras recibir el impacto de una de las cubiertas desprendidas, lo que lo llevó a caer de manera peligrosa; a pesar de este inconveniente, el italiano logró recuperarse y se llevó la victoria al final de la jornada.

El piloto italiano tuvo un momento de mucha tensión, ya que el neumático pasó muy cerca de su cabeza, lo que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. Tras el accidente, Di Giannantonio mostró signos de dolor mientras se tomaba una mano, reflejando la magnitud del golpe recibido.

Este accidente dejó en evidencia los riesgos que afrontan los pilotos en cada carrera y cómo un fallo mecánico puede desencadenar situaciones de alto peligro para varios competidores. Por ahora, la atención se centra en la recuperación de Márquez y Di Giannantonio, mientras el MotoGP de Cataluña sigue generando emociones intensas.