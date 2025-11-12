El Gálvez será sede del MotoGP en 2027.

Hace unos meses, el Turismo Carretera recibió la preocupante noticia sobre la remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez con motivo de la mudanza del MotoGP, que ya no se correrá en Termas de Río Hondo. Para 2027, el circuito porteño será el nuevo trazado para el Mundial de Motociclismo, lo que abre la posibilidad también al regreso de la Fórmula 1, que no pisa suelo argentino desde 1998.

La última visita de la máxima categoría se dio justamente en el Gálvez, donde Michael Schumacher se quedó con el GP de Argentina, que ahora podría volver al calendario con la presencia de Franco Colapinto en la grilla. En este contexto, la firma Tilke Engineers & Architects se presentó esta semana en el autódromo porteño para iniciar los preparativos de cara a la reestructuración del dibujo del circuito.

Uno de los presentes fue Fabián Turnes, secretario de Deportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien dio detalles de los planes que se consideran para llevar el proyecto a las competencias de más alto nivel. “A mitad de diciembre sería la parte edilicia y desde enero el trabajo en pista, seguridad, servicios, tecnología”, comentó a Campeones, a la vez que detalló que las obras durarían aproximadamente un año, de manera que el autódromo vuelva a estar disponible a inicios del 2027.

Además, el funcionario rememoró una reunión con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien atraviesa un proceso similar con el Madring, nueva sede del GP de España para la F1 2026. “Ellos también están con el armado del circuito para 2026, cuando recibirán a la Fórmula 1. Quedaron sorprendidos con las dimensiones de este autódromo y el proyecto que viene por delante. Crear vínculos nos hace muy bien, así como intercambiar opiniones”, agregó Turnes.

De esta manera, el objetivo es que la pista quede homologada para el MotoGP durante el primer trimestre del 2027, a la vez que se mantiene la vía abierta para dialogar con las autoridades de la Fórmula 1. Cabe mencionar que la máxima categoría se encuentra en un período de expansión, dejando atrás antiguos escenarios o volviéndolos rotativos, como sucederá con Spa-Francorchamps, de manera que Buenos Aires podría hacerse un lugar en futuros calendarios.

Así se ve el proyecto de la renovación del Gálvez.

¿Cuándo vuelve a correrse el TC?

Tras la victoria de Agustín Canapino en Paraná, el Turismo Carretera volverá dentro de unas semanas para la decimocuarta fecha de la temporada en el Autódromo Provincia de La Pampa. Concretamente, el regreso a Toay se realizará en el fin de semana del 15 y 16 de noviembre, días claves para la definición de la Copa de Oro.