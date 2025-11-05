Paraná fue sede de la tercera fecha de la Copa de Oro.

El domingo pasado se disputó la decimotercera fecha del Turismo Carretera en el Autódromo Ciudad de Paraná, donde Agustín Canapino volvió a hacerse con la victoria para quedar a un paso de su quinto título en la categoría. Ahora bien, a dos días de la cita en el trazado entrerriano, la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC publicó su comunicado con las sanciones por los sucesos que se dieron durante el fin de semana en cada categoría.

Para el TC solamente se dio a conocer dos sanciones, siendo una para Gastón Mazzacane, quien deberá largar del último puesto en la próxima serie en la que participe en Toay por haber llegado a los tres apercibimientos. Pero la sanción más fuerte se la llevó Jeremías Scialchi, quien recibió una penalización de diez puestos de recargo por su maniobra peligrosa contra Juan Martín Trucco y Emiliano Spataro.

“Aplicar al Piloto de TC Jeremías Scialchi, la Sanción de 10 puestos de recargo, por maniobra Peligrosa durante la final disputada el día 02 de Noviembre en el Autódromo de la Ciudad de Paraná, contra el Auto N° 87 perteneciente al Piloto Juan Martín Trucco y en consecuencia al Auto N° 36 Perteneciente al Piloto Emiliano Spataro”, informó el comunicado de la CAF, lo que afecta directamente al resultado de la final de Entre Ríos.

Scialchi había cruzado la línea de meta en el 33º puesto, de manera que retrocederá al 43º, de manera tal que perdió aun más terreno en la tabla de posiciones. De todos modos, el piloto de DTA Racing no tuvo un buen año con el Ford Mustang, a tal punto que actualmente se encuentra en el 36º lugar de la tabla general con 96,5 puntos, sin chances de pelear por la clasificación a la Copa de Oro como uno de los ingresos de último minuto.

¿Cuándo vuelve a correrse el TC?

Tras la victoria de Agustín Canapino en Paraná, el Turismo Carretera volverá dentro de unas semanas para la decimocuarta fecha de la temporada en el Autódromo Provincia de La Pampa. Concretamente, el regreso a Toay se realizará en el fin de semana del 15 y 16 de noviembre, días claves para la definición de la Copa de Oro, principalmente por dos factores.

Así están las posiciones en la Copa de Oro del TC.

Por un lado, en el circuito pampeano se definirán a los tres últimos clasificados a la Copa de Oro, una posición que por ahora mantienen Matías Rossi, Marcos Landa y José Manuel Urcera. Por el otro, Canapino podría llegar a consagrarse campeón del TC en caso de ganar todo y que sus principales rivales no obtengan un buen resultado, aunque es muy probable que el arrecifeño deba esperar a la última fecha para celebrar.