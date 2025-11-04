Urcera suma 72,5 puntos en la Copa de Oro.

La cita en el Autódromo Ciudad de Paraná no fue muy positiva para José Manuel Urcera, quien, a pesar de haber terminado la carrera, quedó relegado al decimonoveno lugar, algo que pone en riesgo su clasificación a la Copa de Oro para la última fecha. El oriundo de San Antonio Oeste quedó a 25.442 segundos de Agustín Canapino, que volvió a ganar en la decimotercera fecha del Turismo Carretera, y perdió terreno en la tabla con Agustín Martínez.

Ante esta situación, el piloto rionegrino deberá defender la diferencia de diez puntos que tiene con Martínez para clasificar a la Copa de Oro como uno de los ingresos de último minuto en la última fecha. Ahora bien, independientemente de lo que suceda en la próxima fecha en Toay, lo cierto es que Urcera no está contento con el rendimiento que tuvo este año y tomó cartas en el asunto para 2026.

Tal es así que el campeón del TC 2022 dio a conocer en sus redes sociales su próxima desvinculación con JPG Racing, el equipo de Juan Pablo Gianini, una vez que finalice el campeonato. “Quería compartir con todos ustedes que una vez terminada la temporada 2025 de Turismo Carretera, daremos por finalizado nuestro vínculo deportivo con Juampi Gianini y su equipo JPG Racing”, comenzó el sureño a través de un comunicado.

“Fue un proyecto que mantuvimos con enorme entusiasmo, representando a Omnicraft y Motorcraft, marcas de Ford Motor Company, de la mano de Pablo López. Trabajamos junto a un grupo humano y técnico de gran profesionalismo”, continuó Urcera, que aprovechó para agradecer a todos los que lo acompañaron en su paso por el equipo. “Cierro esta etapa de mucho aprendizaje y ya con la cabeza puesta en mis próximos pasos”, agregó antes de darle las gracias a los patrocinadores, su equipo y a los fanáticos que lo siguen a todos lados.

¿Cómo está la lucha por los tres de último minuto?

La visita al Autódromo Provincia de La Pampa será el cierre definitivo de la lucha para ingresar a la Copa de Oro en la última fecha, por lo que el duelo será intenso en la zona media de la tabla. Actualmente, los que se encuentran en la zona de clasificación son Matías Rossi, Marcos Landa y José Manuel Urcera, pero hay otros que están detrás. A continuación, la tabla para definir a los últimos clasificados.

Así está la Copa de Oro a falta de dos fechas para el final.