El TC volverá a correrse este fin de semana.

A falta de tres carreras para la definición del campeonato, el Turismo Carretera está a tan solo un par de días de iniciar la jornada en el Autódromo Ciudad de Paraná, que este fin de semana albergará la decimotercera fecha. Uno de los protagonistas de la visita a Entre Ríos será Nicolás Bonelli, quien se encuentra en el decimosexto lugar de la tabla y es uno de los candidatos a ingresar en la Copa de Oro para la última fecha.

Con 200,5 puntos, el piloto entrerriano está a 24 unidades de clasificar a la Copa de Oro entre los ingresantes de último minuto, un aspecto en el que espera dar un paso importante como local en su tierra natal. Justamente la visita del TC a Paraná le trajo varios recuerdos a Bonelli de los sacrificios que hizo su padre para que pueda cumplir su sueño de competir en la categoría más importante del automovilismo nacional.

“Mi papá era un loco, junto a mi tío, siempre les gusto correr. Al padre de ellos no les gusto, se escapaban, se robaban sus motos, hay muchas anécdotas, hicieron muchas macanas, no nos pudieron retar”, relató el piloto de Hnos. Álvarez Motorsports en diálogo con Pace Car. El haber compartido la pasión por los motores generó un fuerte vínculo con su padre, que arriesgó todo con tal de verlo hacer lo que más le gustaba.

“De chico corríamos mis tres hermanos en Entre Ríos, en karting, mi papá era un fanático del automovilismo que nos metió a nosotros”, recordó Bonelli. No obstante, lo más fuerte fue el sacrificio que hizo su familia para que llegue al TC: “Estoy agradecido. Hizo todo por nosotros, se desvivía. Se fundió en una oportunidad, tenía una empresa de colectivos, y vendió todo para que los hijos corrieran”.

Horarios del TC en Paraná

Este sábado, el Turismo Carretera volverá a la acción con la disputa de la tercera fecha de la Copa de Oro, que actualmente es liderada por Agustín Canapino con 108 puntos y cuatro victorias en lo que va de la temporada. A continuación, los horarios de la cita en el Autódromo Ciudad de Paraná en Entre Ríos.

Sábado:

11:05 a 11:25 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

11:30 a 11:50 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

13:20 a 13:50 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

13:55 a 14:25 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

16:03 a 16:11 Hs. Clasificación 4* Cuarto 8 Min.

16:16 a 16:24 Hs. Clasificación 1* Cuarto 8 Min.

16:29 a 16:37 Hs. Clasificación 2* Cuarto 8 Min.

16:42 a 16:50 Hs. Clasificación 3* Cuarto 8 Min.

Domingo