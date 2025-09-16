El entrerriano sufrió un doble abandono en San Luis.

Luego de decidir mantener el coche que venía utilizando durante la fase regular, Mariano Werner sufrió un duro revés este fin de semana en el Autódromo Rosendo Hernández, en el marco de la decimoprimera fecha del Turismo Carretera. El paranense había quedado quinto en la clasificación este sábado, pero debió abandonar en la primera vuelta de su serie por una falla en el coche, lo que lo dejó en el fondo de la parrilla para la final de San Luis.

Si bien el piloto entrerriano había ganado varias posiciones una vez iniciada la final, se vio forzado a retirarse nuevamente este domingo en la novena vuelta por problemas de temperatura en el Ford Mustang Mach I. Sin dudas, se trata de un duro golpe para Werner en el inicio de la Copa de Oro, a la que llegaba como uno de los candidatos al título por su victoria en la final de la Carrera de los Millones realizada en Córdoba a inicios de junio.

De hecho, el piloto de Fadel Memo Corse quedó en el penúltimo lugar de los clasificados a la Copa de Oro con 10 puntos, mientras que el certamen es liderado por Agustín Canapino, que sumó su tercera victoria de la temporada y marcha primero con 61 unidades. Sin embargo, a pesar de la evidente tristeza de ver escapar sus chances de su cuarto título en el TC, Werner no dejó escapar la oportunidad de tener un encuentro con sus seguidores.

Y es que una vez finalizada la carrera, el “Zorro de Paraná” se encontró con muchos fanáticos que fueron a verlo en el boxes de su equipo y no quiso defraudarlos, por los que salió a recibirlos, sacarse fotos y firmar autógrafos. El gesto fue muy agradecido por el público, que celebró la buena onda del entrerriano a pesar del mal momento que atravesó en la visita al circuito sanluisino este fin de semana.

Tan es así que, antes de encontrarse con su gente, Werner había dado una serie de declaraciones a la prensa mostrando su decepción con lo sucedido en San Luis: “Lo que nos podía salvar que haya algo que estuviera obstruyendo el radiador, pero no fue eso. Hay veces que a las malas rachas hay que pasarlas, es un poco las cosas que tiene el deporte. No viene siendo el año que debería ser”.

Werner ahora depende de resultados ajenos en el campeonato.

¿Cuándo vuelve a correrse el TC?

Tras la victoria de Agustín Canapino en San Luis, el Turismo Carretera no volverá hasta el próximo mes, por lo que los equipos tendrán tiempo para trabajar en el taller de cara a la decimosegunda fecha de la temporada. Esta se realizará el fin de semana del 4 y 5 de octubre en el Autódromo San Nicolás del conurbano bonaerense.