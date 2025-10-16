Canapino se encamina a su quinto título en TC.

Desde que la victoria en Concepción del Uruguay, Agustín Canapino ha repuntado en el campeonato de Turismo Carretera, a tal punto de que ganó las últimas tres finales disputadas, con el antecedente más reciente en San Nicolás. Hace unas semanas, el oriundo de Arrecifes mantuvo un intenso duelo con Matías Rossi en la decimosegunda fecha y logró hacerse con una impresionante victoria tras superar al “Misil” en el tramo final de la carrera.

Si bien es cierto que el Chevrolet Camaro ZL1 se mostró superior a otros coches de la categoría, como el Toyota Camry TC de Rossi, lo cierto es que la diferencia es incluso abismal entre autos de la misma marca. Justamente sobre esto habló Luis José Di Palma, quien en conversaciones con Carburando se refirió al poderío del piloto de Canning Motorsport, lo que deja claro que hay espacio para la mejora en los demás equipos.

“Están muy firmes y son la referencia con amplia diferencia. La realidad que vimos en San Nicolás la verdad que asusta. Nos deja muchas dudas de cuánto hay que trabajar para llegar a ese nivel. No nos queda otra que seguir intentando y nosotros tenemos la misma marca, así que si él marca esa diferencia es porque se puede hacer”, comenzó “Josito”, que suma 143 puntos y tiene chances matemáticas de clasificar a la Copa de Oro en la última fecha.

Es ahí donde entra el diferencial que aporta Canapino, con la experiencia que trae de su paso por la IndyCar, algo que Di Palma considera que es clave para la evolución que tuvo el equipo de Canning. “Hoy es un potenciador de equipos y yo no tengo dudas de que todo lo mejor de cada parte que trabaja con él está puesto en ese auto y creo que ese Camaro está por encima del resto por la motivación que genera él como piloto y hasta donde lo puede llevar”, añadió el nieto de la leyenda del TC.

Tabla de posiciones de la Copa de Oro del TC en 2025

Tras la final en San Nicolás, al Turismo Carretera solamente quedan por delante tres fechas, siendo la más cercana la visita al Autódromo Ciudad de Paraná en Entre Ríos a inicios de noviembre. A continuación, la tabla de posiciones de la Copa de Oro, con la inclusión de los por ahora tres clasificados de último minuto, que se definirán al término de la decimocuarta fecha.

Canapino tiene una ventaja de 25,5 puntos.