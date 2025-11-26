Anmat prohibió elementos claves en hospitales y clínicas que ponen en peligro la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que la empresa Rigecin Labs S.A. inició de manera voluntaria el retiro del mercado de varios lotes de soluciones utilizadas de forma habitual en hospitales y clínicas.
Se trata de productos esenciales para la atención de pacientes en situaciones críticas, cuya calidad fue puesta en duda por sospechas de contaminación o incumplimiento de normas de seguridad.
Qué productos se prohibieron por parte del Anmat
En primer lugar, se retiró un lote de la solución Ringer Lactato, un líquido que se administra en casos de deshidratación, cirugías o emergencias médicas como el shock. Según la ANMAT, la medida se tomó por sospechas de contaminación microbiológica, lo que podría implicar riesgos graves para la salud si se utilizara en pacientes.
También se ordenó el retiro de varios lotes de agua destilada estéril, utilizada como diluyente para preparar medicamentos inyectables o para irrigación en procedimientos médicos. En este caso, la decisión se debió a presuntas fallas en los envases, que no cumplirían con la normativa vigente para soluciones de uso parenteral. Esto significa que el material de los recipientes podría afectar la seguridad del producto.
Asimismo, se incluyeron en la medida distintos lotes de solución fisiológica isotónica, más conocida como suero fisiológico, que se emplea para reponer líquidos y sales en el organismo o como vehículo para la administración de medicamentos. La ANMAT explicó que el problema también estaría vinculado a incumplimientos en los envases, lo que obliga a inmovilizar y retirar las unidades afectadas.
Estos lotes ya estaban bajo inmovilización desde el 20 de octubre, y ahora se amplió la lista de productos alcanzados por la prohibición. La autoridad sanitaria subrayó que se encuentra realizando un seguimiento estricto del retiro y pidió a la comunidad médica y a la población abstenerse de utilizar estos elementos.
En este marco, la medida busca prevenir riesgos en la atención de pacientes y garantizar que los insumos utilizados en hospitales y clínicas cumplan con los estándares de seguridad exigidos. La ANMAT recordó que la vigilancia sobre la calidad de los productos médicos es permanente y que cualquier sospecha de irregularidad activa protocolos inmediatos de control y retiro del mercado.
Uno por uno, los productos prohibidos por ANMAT
- SOLUCION RINGER LACTATO RIGECIN / CLORURO DE SODIO 600 mg/100 ml / CLORURO DE POTASIO 40 mg/100 ml / CLORURO DE CALCIO 30,2 mg/100 ml / LACTATO DE SODIO 300 mg/100 ml, solución inyectable, envase por 500 ml, presentación por 12 unidades/ Lote RL2096 S1, con vencimiento 04/2027, Certificado N° 39083.
- AGUA DESTILADA ESTERILIZADA PARA INYECTABLES Y/O IRRIGACIÓN RIGECIN / AGUA DESTILADA ESTERIL APIROGENA 100 ml, solución inyectable, envases por 2000 ml en todas sus presentaciones; Certificado N° 39.080, con los siguientes lotes: Lote HO4122 S1, vencimiento 05/2027 Lote HO4123 S1, vencimiento 05/2027 Lote HO4124 S1, vencimiento 05/2027
- SOLUCION FISIOLOGICA ISOTONICA RIGECIN 0,90% / CLORURO DE SODIO 900 mg/100 ml, solución inyectable, presentación de 24 bolsas por 250 ml; Certificado N° 39.075, con los siguientes lotes: Lote NA5187 S1, vencimiento 01/2027 Lote NA5675 S2, vencimiento 04/2027 Lote NA5694 S1, vencimiento 04/2027 Lote NA5694 S2, vencimiento 04/2027 Lote NA5801 S1, vencimiento 04/2027 Lote NA5801 S2, vencimiento 04/2027 Lote NA5804 S1, vencimiento 04/2027 Lote NA5804 S2, vencimiento 04/2027 Lote NA5805 S1, vencimiento 04/2027 Lote NA5805 S2, vencimiento 04/2027