Turismo Carretera: los planes de José Manuel Urcera para competir en 2026

Urcera sumó 22.5 puntos en la Copa de Oro.

A días de la disputa de la decimosegunda fecha del Turismo Carretera en el Autódromo San Nicolás, ya son varios los pilotos que comienzan a planificar su agenda para el próximo año. Uno de ellos es José Manuel Urcera, quien marcha tercero en la tabla regular con 195 puntos en la búsqueda de clasificar a la Copa de Oro para la última fecha como uno de los ingresos de último minuto.

Justamente en la previa a la visita al trazado de San Nicolás, el piloto rionegrino brindó una entrevista a Carburando en la que habló de sus planes para el próximo año, para el que no planea hacer muchas modificaciones en su calendario. En esta temporada, ,Urcera compite en TC y también en el Turismo Nacional APAT donde marcha quinto en la tabla con 173 puntos al mando del Ford Focus a 85 unidades de Julián Santero.

Al respecto, el campeón del TC 2022 afirmó: “Por ahora no he hablado nada, pero mi idea es seguir en las dos categorías en las que estoy y seguramente analizaré la posibilidad de ir a entrenar a Europa previo a la temporada como lo vengo haciendo todos los años. Quiero continuar en TN APAT y el TC intentando tener un año mejor de lo que fue este”. Además, Urcera remarcó que, en la medida de lo posible, le gustaría mantenerse dentro de su actual equipo en 2026.

“En el TC, planeo seguir en el mismo equipo, la única opción que barajó hoy es continuar con el equipo de Gianini y manteniendo el mismo grupo. No me he sentado a hablar la parte económica ni nada, pero es la única alternativa que tengo”, agregó. Ahora bien, no son pocos los pilotos que han resaltado la posibilidad de competir en el plano internacional, un aspecto que no seduce demasiado al oriundo de San Antonio Oeste, que prefiere los certámenes nacionales.

“Hay una realidad y es que el automovilismo de Turismo en Argentina es muy fuerte tanto en el público, los sponsors y el nivel de pilotos y equipos, por lo que es difícil encontrar en el exterior categorías que tengan esta exigencia. Hay que irse a divisional muy profesionales”, añadió Urcera, que apuntó a que su principal objetivo será recuperar la competitividad a nivel nacional antes de buscar un salto internacional de gran nivel.

La carrera en San Nicolás será a las 13:30 horas.

Posiciones de la Copa de Oro del TC