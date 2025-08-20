Turismo Carretera: la nueva sanción de la CAF para Julián Santero

Santero corre el riesgo de perder la fase regular del TC.

La cita en el Circuito San Juan Villicum nuevamente trajo consigo el cierre del Torneo de Carreras Especiales, que había quedado bajo el poder de Julián Santero una vez finalizado el Desafío de las Estrellas. Sin embargo, los comisarios le aplicaron una sanción al piloto de Fispa Corse por un incidente con Otto Fritz en la final, lo que derivó una recarga de 19 segundos que lo empujó al decimosegundo lugar en los resultados finales.

A causa de esto, el piloto mendocino perdió el título de las carreras especiales del Turismo Carretera, que finalmente le quedó a Marcelo Agrelo, aunque eso no impidió su clasificación directa a la Copa de Oro por su posición en la fase regular. Y es que Santero marcha primero en la tabla con 239,5 puntos, con lo que se aseguró su presencia entre los doce mejores a falta de una fecha para terminar de definir a los clasificados.

No obstante, el vigente campeón del TC recibió el último martes una nueva sanción este martes, cuando la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC publicó un comunicado con los castigos que tendrán algunos pilotos de cara a la siguiente fecha. En el caso de Santero, se lo penalizó con cinco posiciones en la grilla de partida para la visita al Autódromo Oscar y Juan Gálvez por la décima fecha del campeonato.

“Aplicar al Piloto de TC Julián Santero, la sanción de recargo de 5 puestos en la próxima Clasificación que participe, por maniobra peligrosa contra el Auto N° 22 perteneciente al Piloto Otto Fritzler durante la Competencia final disputada en el Autódromo Villicum de la Ciudad de Albardon Pcia. de San Juan”, dice el reporte publicado por la CAF. En el TC, el mendocino fue el único con una nueva sanción, ya que la otra corresponde a Agustín Canapino, pero en la categoría TC Pick Up.

Horarios del TC en Buenos Aires

Este fin de semana, el Turismo Carretera volverá con la décima fecha de la temporada en el Circuito 12 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde se definirán los últimos siete clasificados a la Copa de Oro, para la que se aseguraron su lugar Julián Santero, Marcelo Agrelo, Mauricio Lambiris, Juan Martín Trucco y Agustín Canapino. A continuación, los horarios del TC para el cierre de la fase regular en Buenos Aires.

Santero tiene una ventaja de 5.5 puntos sobre Agrelo.

Sábado:

11:05 a 11:25 Hs. – 1er. Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

11:30 a 11:50 Hs. – 1er. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

13:20 a 13:50 Hs. – 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

13:55 a 14:25 Hs. – 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min

16:05 a 16:13 Hs. – Clasificación 1* Cuarto 8 Min.

16:18 a 16:26 Hs. – Clasificación 2* Cuarto 8 Min.

16:31 a 16:39 Hs. – Clasificación 3* Cuarto 8 Min.

16:44 a 16:52 Hs. – Clasificación 4* Cuarto 8 Min.

Domingo: