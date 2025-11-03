Fue el primer podio de Martínez en el TC.

Luego de varias semanas de espera, el Turismo Carretera volvió este fin de semana con la visita al Autódromo Ciudad de Paraná, donde Agustín Canapino volvió a hacerse con la victoria, sumando su quinto triunfo en la temporada. El líder del campeonato cruzó la línea de meta con su Chevrolet Camaro ZL1 con un tiempo de 41:33.026, seguido en el podio por Agustín Martínez (+1.151) y Mariano Werner (+1.950).

Sin dudas, la gran sorpresa fue la presencia en el podio de Martínez, quien atraviesa una notable temporada y ahora se metió en la lucha por la clasificación a la Copa de Oro entre los ingresantes de último minuto. Fue el primer podio del piloto de Martínez Competición, motivo por el que su padre, Omar Martínez, no pudo ocultar la emoción de ver a su hijo en la ceremonia de premiación en la capital entrerriana.

En diálogo con Carburando, “Guri” exhibió su sonrisa por el podio del “Guricito” y elogió el rendimiento que ha tenido en la decimotercera fecha de la temporada. “La verdad que Agustín estuvo muy bien, estoy contento porque es su primer podio. Estar ahí, entre esos dos monstruos, seguramente le va a hacer muy bien, lo importante es que logró un segundo lugar”, afirmó el bicampeón de TC.

Además de sus declaraciones, Martínez también tuvo un gesto que fue bien recibido por los aficionados en Paraná, puesto que se acercó a Canapino para felicitarlo por una nueva victoria. Ambas estrellas de la categoría nacional se dieron la mano una vez finalizada la carrera, cuyo resultado ha dejado al “Titán de Arrecifes” a las puertas de su quinto título en el Turismo Carretera.

Tabla de posiciones de la Copa de Oro del TC

Tras la cita en Paraná, Agustín Canapino volvió a tomar ventaja en la tabla de posiciones de la Copa de Oro, reconfirmándose como el principal candidato al título, algo que incluso podría definirse en Toay. No obstante, el arrecifeño necesitaría no solo ganar, sino también sacarles más de 70,5 puntos a sus principales perseguidores. A continuación, la tabla de posiciones del Turismo Carretera a falta de dos fechas para el cierre del campeonato.

