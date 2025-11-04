Schumacher ganó cinco títulos con este ingeniero.

Aston Martin continúa con sus innovaciones en la sede de Silverstone, donde se cocina al sucesor del AMR25 que será diseñado por Adrian Newey, el padre de los ocho monoplazas campeones de Red Bull. Claro que el ingeniero británico no es el único que contrató Lawrence Stroll para su proyecto, que incorporó a profesionales de distintos equipos para aumentar sus posibilidades de éxito en la nueva era de la Fórmula 1.

En este sentido, la más reciente incorporación es una leyenda en la máxima categoría, puesto que es una persona que trabajó codo a codo con Michael Schumacher en la era dorada de Ferrari. Se trata de Marco Fainello, quien se desempeñó como jefe de dinámica de vehículos, un puesto clave para el desarrollo que llevó a la escudería italiana a dominar la F1 en los primeros años del nuevo milenio.

Tal es así que el ingeniero fue crucial para que Schumacher alcance sus cinco títulos al hilo entre el 2000 y 2004, además de que también cumplió con otros roles dentro de la estructura de la marca automotriz. Su aventura en Maranello terminó recién en 2016, cuando se alejó de la máxima categoría para dedicarse a otros proyectos, aunque siempre se mantuvo en contacto con el mundo del automovilismo.

Ahora, con la noticia revelada por Motorsport, Fainello volverá a la Fórmula 1 con Aston Martin a partir de la siguiente temporada, en la que ocupará el rol de consultor técnico a sus 61 años. De acuerdo con el medio citado, el arribo del ingeniero se relaciona con un pedido directo de Enrico Cardile, quien se incorporó recientemente a la escudería británica y también tiene pasado en Ferrari, donde compartió años con Fainello.

De esta manera, Aston Martin se posiciona como uno de los equipos que más expectativa despierta de cara a la siguiente temporada, en la que cambiará sus motores de Mercedes por los de Honda. Eso sí, lo que se mantiene entre todos estos cambios es la dupla, puesto que Fernando Alonso ya aseguró que seguirá en la competencia al menos un año más, a la vez que Lance Stroll sigue atornillado al asiento gracias a su padre.

Fainello trabajó muchos años en Ferrari.

El año de Aston Martin en la F1

De haber pasado a luchar por victorias y podios en 2023, Aston Martin perdió rendimiento en los últimos años. En la actual temporada, el equipo inglés se encuentra en el séptimo lugar de la tabla de constructores con 69 puntos, a tres de Racing Bulls. En cuanto al rendimiento de los pilotos, Alonso suma 37 unidades y está decimosegundo, mientras que Stroll marcha decimocuarto con 32, igualado con Oliver Bearman.