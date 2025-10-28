Aston Martin dio a conocer la furia de Alonso en el GP de México: “Una carnicería”

Alonso tiene cinco puntos más que su compañero.

Lejos del buen rendimiento que se vio en 2023, Fernando Alonso atraviesa un año complicado con Aston Martin, donde marcha decimosegundo en la tabla con 37 puntos y con un AMR25 que dista mucho de aquel AMR23 que supo llevarlo a ocho podios hace unas temporadas. De hecho, el asturiano afirmó en reiteradas ocasiones que espera el cierre de la actual edición del campeonato para tener más chances en 2026 con el cambio de la normativa técnica de la Fórmula 1.

Por si fuera poco, la maldición del GP de México volvió a alcanzar al piloto español este fin de semana, puesto que se vio obligado a abandonar la carrera en la vuelta 36 debido a problemas en los frenos. Si bien Alonso se mostró molesto luego de retirarse por cuarto año consecutivo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Mike Krack reveló que el motivo de su enojo no vino lado por no haber podido terminar la carrera, sino por lo que fue la largada.

En declaraciones rescatadas por el diario AS, el director de pista de Aston Martin indicó que el bicampeón del mundo había ganado algunas posiciones en la largada, pero las perdió para evitar incidentes en la caótica primera curva del circuito. “Aquí tenemos una tradición de que en la primera vuelta, la curva 1, es una carnicería. Hubo sanciones, supongo que la FIA revisará de manera crítica lo que sucedió. Pero sí, Fernando estaba muy enfadado por cómo se dio todo en esa curva”, afirmó el ingeniero tras la carrera.

Además, Krack señaló la libertad que ofrece la FIA en esa primera curva, donde no hubo sanciones a pesar de todos los sucesos que se dieron, como la salida de pista de Max Verstappen o algunos roces de carrera. “En la curva 1 a veces parece que todo el mundo hace lo que quiere y te puedes salir con la tuya, y seguro que muchos están de acuerdo. No es fácil saber cuál es el origen de todo o quién es responsable, qué es un incidente de carrera o quién tiene la culpa. Es difícil y entiendo que la FIA no quiera equivocarse en esas situaciones”, agregó el británico.

Con respecto a las causas del abandono del español, Krack informó que el hecho de estar mucho tiempo detrás de Carlos Sainz hizo que los neumáticos se sobrecalienten, lo que perjudicó al sistema de refrigeración del A525. “Nos vimos en problemas de temperatura y desgaste que se volvieron un poco alarmantes para el resto de la carrera. Y teniendo en cuenta las posiciones en las que estábamos y el ritmo que teníamos, era mejor no arriesgar”, comentó.

Aston Martin está séptimo con 69 puntos.

Alonso quiere revancha en 2026

Es posible que el 2026 sea el último año de Fernando Alonso en la Fórmula 1, pero se dará el lujo de correr en un coche construido por Adrian Newey, el padre de los monoplazas campeones de Red Bull. Con esto en mente, el bicampeón de la máxima categoría remarcó que buscará su revancha en la próxima edición del GP de México: “Vendremos con un coche que estará diseñado por Newey la próxima vez, esperemos no ser tan lentos”.