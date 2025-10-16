Aston Martin cuenta con varios talentos de Red Bull.

A pesar de que se ha confirmado que Max Verstappen seguirá en Red Bull en 2026 luego de todos los rumores sobre una posible salida y la vinculación que se hizo con Mercedes, lo cierto es que la siguiente temporada será clave para su futuro. Y es que el vigente monarca de la Fórmula 1 no está conforme con los resultados obtenidos en esta temporada, aunque es innegable que la evolución que tuvo el equipo con la llegada de Laurent Mekies calmó las aguas.

De todas formas, la cláusula de rescisión del contrato sigue vigente en caso de que el piloto neerlandés no se encuentre entre los tres mejores a mitad del próximo año, lo que le habilitaría la posibilidad de negociar con otros equipos. Si bien Mercedes aparece como principal candidato, Verstappen tiene un ojo puesto en Aston Martin, que también se encuentra en un proceso evolutivo con la llegada de Adrian Newey y los motores de Honda.

Tal es así que Andy Cowell, director de la escudería británica, ha revelado que el tetracampeón del mundo se ha mostrado interesado por el futuro del equipo de Silverstone. “Que Max haya mostrado interés por los medios de comunicación, aunque no sé exactamente cuál es la palabra adecuada, es halagador. Ve que nuestro equipo está decidido y que está dando los pasos adecuados”, afirmó el inglés.

Y es que Aston Martin ha tenido un notable crecimiento desde la llegada de Lawrence Stroll, quien ha impulsado inversiones de peso, como la construcción de la nueva fábrica y el nuevo túnel de viento. De ahí que Cowell haya mencionado: “Todo el paddock ve que hay una ambición por evolucionar de un equipo que durante mucho tiempo se ha centrado en sobrevivir a un equipo que está aquí para ganar”.

Ahora bien, todo esto no altera los planes para 2026, puesto que el equipo verde ya tiene confirmada la dupla de Fernando Alonso y Lance Stroll. No obstante, se desconoce qué será del futuro del español, quien a sus 44 años se encuentra cerca de su retiro definitivo y ya manifestó que es posible que el próximo año sea el último en el que compita, lo que habilitaría pensar en Verstappen como una posibilidad para 2027.

Verstappen está tercero a 63 puntos de Piastri.

El año de Aston Martin en la F1

De haber pasado a luchar por victorias y podios en 2023, Aston Martin ha perdido rendimiento en los últimos años. En la actual temporada, el equipo inglés se encuentra en el séptimo lugar de la tabla de constructores con 68 puntos, a cuatro de Racing Bulls. En cuanto al rendimiento de los pilotos, Alonso suma 36 unidades y está decimoprimero, mientras que Stroll marcha decimotercero con 32, igualado con Carlos Sainz.