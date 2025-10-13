Aseguran que el futuro de Yuki Tsunoda en Red Bull pende de un hilo tras el GP de Singapur: "Cuestión de tiempo"

El japonés podría despedirse este año de la F1.

Si bien había hecho un muy buen trabajo en el GP de Italia, donde consiguió su mejor resultado en la temporada con un sexto lugar, Yuki Tsunoda ha vuelto a caer con su rendimiento en el GP de Singapur. Tras largar del decimotercer lugar, el asiático solamente pudo mejorar una posición en la decimoctava fecha de la Fórmula 1, en la que fue doblado por Max Verstappen, quien terminó segundo detrás de George Russell.

El hecho de que el piloto japonés haya perdido una vuelta en relación con su compañero de equipo hizo que vuelva a ser puesto en duda de cara a la siguiente edición del campeonato de F1, al que es posible que Red Bull llegue con una nueva dupla. La partida de Honda a Aston Martin hace poco probable que Tsunoda pueda mantenerse en el equipo de Milton Keynes, al que llegó en la tercera fecha como reemplazante de Liam Lawson.

Incluso es más probable que Isack Hadjar se suba al segundo monoplaza de la escudería austriaca en 2026, lo que ha dado lugar a que exista la posibilidad de que el francés se suba al RB21 antes de que termine el año. Así lo considera Sam Bird, el piloto de Fórmula E que, en una reciente entrevista con el podcast Chequered Flag de la BBC, planteó que es posible que Yuki vuelva a compartir equipo en Faenza con Lawson este año.

“Fue doblado por su compañero y también por los líderes. Es cuestión de tiempo antes de que deje ese asiento; la duda no es si pasará, sino cuándo. ¿Y si lo hacen antes del final del año? ¿Y si le dan a Isack Hadjar seis carreras con el equipo grande para que se adapte, se familiarice con su ingeniero y con la forma en la que trabajan?”, lanzó Bird. Y es que al piloto galo le vendría bien sumar minutos al mando del RB21 para conocer el funcionamiento del equipo, que se vería beneficiado con una versión más experimentada del francés de cara al 2026.

También es cierto que Hadjar se hizo méritos para adueñarse del segundo asiento de Red Bull, puesto que marcha noveno en la tabla con 39 pilotos, mientras que Tsunoda está decimoséptimo con 20, diez puntos menos que Lawson, ubicado en la decimocuarta posición. A eso hay que sumarle que Red Bull evalúa subir a Arvid Lindblad en 2026, por lo que hará falta liberar un asiento en Racing Bulls.

Tsunoda está a 253 puntos de Max.

Red Bull se acerca al subcampeonato

Con McLaren, ya consagrado en la Copa de Constructores, el foco estará puesto en el subcampeonato, además de la búsqueda de la quinta corona de Max Verstappen. Tras el GP de Singapur, Red Bull alcanzó los 290 puntos y, aunque se mantiene en el cuarto lugar, se puso a ocho unidades de Ferrari, tercero con 298. En el segundo lugar se encuentra Mercedes con 325 puntos, todavía al alcance del equipo austriaco, en especial con las seis fechas que quedan, entre las que se encuentran tres con formato sprint.