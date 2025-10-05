Fórmula 1: así quedó la lucha por la Copa de Constructores tras el Gran Premio de Singapur

Mercedes sumó su segundo triunfo del año con Russell.

Ya desde la fecha pasada en el GP de Azerbaiyán, McLaren había tenido chances de asegurarse el campeonato de constructores, pero la victoria de Max Verstappen y el retiro de Oscar Piastri le negaron esa posibilidad. Sin embargo, la ventaja en la tabla sobre Mercedes seguía siendo considerable, por lo que el segundo match point se dio este fin de semana en el Gran Premio de Singapur, donde tuvieron un arranque de pesadilla.

Tras haber perdido la pole con George Russell y haber quedado detrás de Max Verstappen, Oscar Piastri largó tercero este domingo, pero estuvo a punto de irse contra el muro en la largada por una maniobra de Lando Norris, que había salido quinto. De hecho, se dio un contacto entre los coches que, afortunadamente para el equipo papaya, no generó daños importantes en ninguno de los monoplazas, por lo que ambos se mantuvieron en carrera.

Mientras tanto, Russell dominó la carrera casi por completo, puesto que solamente no lideró en un par de vueltas luego de su ingreso a boxes, pero no tardó en volver a la punta para darle la segunda victoria del año a Mercedes con un registro de 1:40:22.367. A eso se suma que la escudería alemana también celebró con Andrea Kimi Antonelli (+33.681s), que terminó quinto, por lo que el equipo sumó un total de 35 puntos en Singapur.

Detrás del inglés, Verstappen (+5.430s) quedó segundo, pero Red Bull no logró replicar la actuación de Bakú, ya que Yuki Tsunoda terminó decimosegundo fuera de la zona de puntos. El podio lo completó Norris (+6.066s) delante de Piastri (+8.146s), de manera que McLaren sumó 30 puntos, resultado que le permitió hacerse con la Copa de Constructores, puesto que ahora es matemáticamente inalcanzable en la tabla.

Con McLaren ya consagrado, el foco estará puesto en la lucha por el subcampeonato, donde Mercedes volvió a sacarle diferencia a Ferrari. Y es que la escudería italiana vio a Charles Leclerc y Lewis Hamilton en el sexto y séptimo lugar, respectivamente, ambos detrás de Antonelli. Además, el podio de Verstappen le permitió a Red Bull acercarse a pesar de haber terminado con Tsunoda fuera de los puntos.

En cuanto a los demás equipos que sumaron este fin de semana en el Circuito callejero de Marina Bay, Aston Martin, Haas y Williams completaron los últimos diez mejores de la carrera con Fernando Alonso, Oliver Bearman y Carlos Sainz. Los que quedaron en cero fueron Racing Bulls, Alpine y Sauber.

Así terminaron los pilotos que sumaron este fin de semana.

Tabla de posiciones de la Copa de Constructores tras el GP de Azerbaiyán

McLaren: 650 puntos. Mercedes: 325. Ferrari: 300. Red Bull: 290. Williams: 102. Racing Bulls: 72. Aston Martin: 66. Sauber: 55. Haas: 46. Alpine: 20.

McLaren ganó su décimo título de Constructores en la F1.

¿A qué hora corre la F1 la próxima carrera?

La Fórmula 1 volverá en el fin de semana del 17 al 19 de octubre con el Gran Premio de los Estados Unidos, que se realizará en el Circuito de las Américas. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la decimonovena fecha del campeonato: