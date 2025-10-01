Antonelli está séptimo en el campeonato.

A falta de siete fechas para el cierre de la temporada, Mercedes es uno de los equipos que todavía no tiene definida a su dupla para la siguiente temporada de la Fórmula 1, siendo, junto a Racing Bulls, el único que no ha confirmado a ninguno de sus pilotos. En este sentido, una de las dudas es qué sucederá con Andrea Kimi Antonelli, uno de los rookies con mejor inicio de temporada este año, pero cuyo rendimiento ha ido bajando con el paso de las fechas.

De hecho, desde que inició la gira europea, el piloto italiano ha tenido muy flojos resultados que se vieron interrumpidos por el podio en el GP de Canadá y que lo hizo objeto de las críticas de Toto Wolff. Tanto es así que el director de Mercedes señaló en varias oportunidades que Kimi ha tenido algunas actuaciones decepcionantes para el equipo y que espera que su nivel vuelva a ser el visto en las primeras fechas.

En medio de toda esta situación, comenzaron a surgir rumores acerca de que Antonelli podría convertirse en refuerzo de alguno de los clientes de la marca alemana, tales como Williams y Alpine. Si bien la escudería británica tiene cupos llenos con Carlos Sainz y Alex Albon, no sucede lo mismo con el equipo galo, donde solamente Pierre Gasly tiene asegurado su asiento para la próxima edición del campeonato del mundo.

No obstante, Wolff ha confesado que no tiene planes de ceder al joven italiano, que fue confirmado para continuar con Mercedes en una reciente entrevista con Sky Sports. “Las especulaciones sobre Alpine y Williams son un completo disparate. Se quedará aquí en 2026 al 100%”, afirmó el austriaco luego del cuarto lugar que obtuvo el piloto en la fecha pasada en el GP de Azerbaiyán.

Ahora bien, a pesar de las declaraciones de Wolff, lo cierto es que Antonelli todavía no ha renovado su contrato, aunque hay interés por el lado de ambas partes por extender el vínculo. De esta manera, solamente quedaría por confirmarse la continuidad de George Russell, quien busca un acuerdo a largo plazo que le asegure su futuro en la máxima categoría.

La traba que tiene la renovación de Russell

Como se ha dicho, George Russell tiene la intención de firmar un contrato a largo plazo con Mercedes, en especial luego de los acercamientos vistos entre Toto Wolff y Max Verstappen en este año. Justamente esa posibilidad de que el austriaco intente fichar al vigente campeón del mundo para 2027, en caso de que el rendimiento de Red Bull se caiga en la nueva era, sería una traba para las aspiraciones del británico.

Mercedes sumó un doble podio en el GP de Canadá.

Por lo tanto, es posible que el equipo de Brackley deba elegir entre darle continuidad al proyecto de Russell o esperar a Verstappen, al menos que encuentre una manera de aplicar una cláusula de intercambio entre ambos pilotos con el equipo austriaco. Vale la pena recordar que Max necesitaría estar fuera de los tres mejores a mediados del 2026 para que se active la cláusula de rescisión de contrato para estar libre en 2027.