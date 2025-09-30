Vowles no está de acuerdo con aumentar el número de sprints.

En las últimas semanas, Stefano Domenicali planteó la posibilidad de hacer cambios en la Fórmula 1 en los próximos años, en los que el primer paso sería pasar a tener diez carreras sprint en lugar de las seis que se mantienen actualmente y seguirán en 2026. Con el fin de mantener al público nuevo, que no se siente atraído por los fines de semana regulares que cuentan con tres prácticas libres, el ejecutivo piensa en acaparar poco a poco la totalidad del calendario con el formato sprint.

Por si fuera poco, el presidente de la máxima categoría también señaló que podrían acortarse las carreras para que sean más atractivas y evitar la monotonía que se vio en los últimos años. No obstante, sus declaraciones tuvieron como respuesta la victoria de Max Verstappen en el GP de Italia, con un dominio absoluto que culminó en 1:13:24.325, lo que marca el menor tiempo en la historia de la F1 en completar el recorrido en Monza.

Dicho resultado dejó en evidencia que acortar las carreras no solucionará la monotonía en pista, sin mencionar que atentaría contra parte del espíritu más tradicional de la F1, algo de lo que habló James Vowles. En una reciente entrevista con Business of Sport, el británico resaltó que “el producto es el que es” y que no debería cambiarse por completo el sistema de competencia que se trae de antaño.

Ahora bien, en los tiempos modernos que se atraviesan, el director de Williams reconoció que debería estudiarse el modo en que se transmite la máxima categoría, que cuenta con 24 fechas, número que considera el máximo que puede aplicarse con el sistema actual. No obstante, Vowles cree que el número podría expandirse siempre y cuando se opte por sacrificar los viernes de prácticas, lo que dejaría dos días para cada fin de semana.

“Yo cambiaría a fines de semana de dos días, sábado y domingo. Y he aquí por qué: podemos hacer más en ese tiempo. Sé que acabo de decir que 24 es el máximo, pero en realidad no me preocuparía por eso si dejamos fuera el viernes, que es un día. Si haces eso 24 veces, son 24 días al año. Si añades dos fines de semana de carreras más, tienes tanto tiempo como antes”, afirmó Vowles. Además, el ingeniero inglés considera que actualmente hay demasiado tiempo de entrenamiento que, aunque aprecia por su capacidad de análisis, puede ser útil para hacer más dinámica la competencia.

Confirmadas las seis sprints del 2026

Esta semana, la Fórmula 1 dio a conocer las seis fechas que se disputarán bajo el formato de carrera sprint en la siguiente temporada, las cuales serán China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur. A continuación, las fechas y horarios de Argentina para las sprints.

La F1 confirmó las sprints del 2026.