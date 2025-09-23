La emoción de James Vowles por el podio de Carlos Sainz en el GP de Azerbaiyán: "Toda mi vida"

Vowles fichó a Sainz a mediados del 2024.

Tras muchos años de trabajo en Mercedes, James Vowles se aventuró a vivir su propia experiencia como director de equipo en 2023, cuando fue anunciado para devolverle la gloria a Williams, una escudería que supo tener grandes campeones del mundo y que cayó en la desgracia bajo el mando de Claire Williams. Desde su primer año, el inglés se mostró apto para el trabajo al conseguir veinte puntos más que en 2022, pero su mayor logro hasta el momento se dio este fin de semana.

En el marco del Gran Premio de Azerbaiyán, mismo lugar donde la escudería británica logró puntuar con sus dos coches por primera vez en el mandato de Vowles de la mano de Franco Colapinto y Alex Albon, Carlos Sainz Jr. consiguió su primer podio con el equipo. El sábado, el piloto español había estado cerca de conseguir la pole en la clasificación, pero fue superado por Max Verstappen, con quien compartió la primera fila este domingo.

La carrera del madrileño fue notable, en especial porque supo mantenerse en zona de podio y cruzó la línea de meta en el tercer lugar para firmar el primer trofeo de podio de la gestión de Vowles. Ya desde el momento en que Sainz se acercaba a la bandera a cuadros se podía ver la emoción del director de Williams, que no ocultó su alegría cuando dio las declaraciones y recordó las negociaciones que llevaron al fichaje del ex Ferrari.

“Contento. Carlos puso su fe y su confianza en mí hace un año y este podio es la recompensa de ello. Tengo ganas de llevarle el trofeo a las mil personas de la fábrica, significa mucho”, comenzó el británico en diálogo con DAZN. De hecho, fue un momento crucial también para Carlos, que afirmó que se trataba del mejor podio de su carrera, algo con lo que concordó el ingeniero, que también sumó muchos podios como técnico en Mercedes.

“Comparto ese sentimiento. He estado con coches de podio gran parte de mi carrera, pero este se va a quedar conmigo toda mi vida, lo hemos conseguido desde una posición donde éramos últimos”, agregó Vowles. Sin dudas, se trata de un gran paso en la evolución del equipo de Grove, aunque todavía no se ha logrado el objetivo de volver a ganar carreras, algo sobre lo que puntualizó el británico.

“Quiero que este equipo saboree el éxito, pero aún no estamos ganando, tenemos que ganar, por eso me uní a este equipo, tengo ganas del año que viene. Será el siguiente paso, queremos luchar por campeonatos”, aseveró. Cabe mencionar que, con este resultado, Williams no solo se consolidó en el quinto lugar de la tabla, sino que se convirtió en el primer equipo en superar la barrera de los cien puntos en la zona media.

El jefe de Williams disfrutó de una jornada mágica en Bakú.

La euforia de Sainz al lograr su podio con Williams

Uno de los momentos más atractivos que tuvo la Fórmula 1 este fin de semana en Bakú fue la comunicación que mantuvo Carlos Sainz con su equipo al terminar en el tercer lugar del GP de Azerbaiyán: “¡Vamos! ¡Vamos! Es el mejor podio de mi carrera, chicos. No podéis imaginar lo que significa. Muchísimas gracias. Es mi primer 'smooth operation' en Williams. Y no el último”, afirmó en referencia a la canción de Sade de 1984.