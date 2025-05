Claire manejó la escudería por siete años.

Williams supo ser una de las escudería más importantes de la Fórmula 1 durante la gestión de su fundador Frank Williams, quien falleció en 2021 a los 79 años. El británico se mantuvo a cargo del equipo desde su fundación en 1978 hasta 2013, período en el que cosechó siete campeonatos del mundo con pilotos como Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill y Jacques Villeneuve, además de nueve copas de constructores.

Por cuestiones de salud, el histórico Frank le cedió su puesto de director a su hija, Claire Williams, de manera tal que el negocio quede en la familia, pero las cosas no fueron demasiado bien. La grandeza del equipo de Grove se mantuvo en 2014 y 2015 con el tercer lugar en la tabla de constructores, pero a eso le siguió una crisis que llevó a la estrepitosa caída de la escudería, que en 2020 fue vendida a Dorilton Capital.

Desde entonces, Claire quedó fuera de la F1 y ninguna mujer volvió a ocupar un cargo de directora, tal como lo hizo ella en Williams y tiempo antes Monisha Kaltenborn en Sauber. Ahora, a cinco años de su salida de la escudería inglesa, la británica ha tenido una aparición en el podcast Beyond The Grid, donde abrió el debate sobre la ausencia de mujeres en la máxima categoría.

“No se trata de que no haya mujeres que puedan dirigir un equipo de Fórmula 1. Si yo puedo dirigir un equipo de Fórmula 1, cualquiera puede, sinceramente. No lo entiendo”, descargó Claire, señalada de haber fundido a Williams durante su gestión. Incluso señaló que no encuentra explicación a la falta de mujeres en los altos cargos en medio de toda la promoción que hace la FIA por incluir a las jóvenes en la máxima categoría mediante la F1 Academy.

“Creo que es una pena. Porque, por mucho que haya todo este brillante trabajo de promoción de las mujeres pilotos, me encantaría ver a otra mujer directora de equipo”, agregó. También mencionó el clima masculino que tiene la F1, con presencia de hombres en la mayoría de los cargos importantes, desde pilotos hasta directores de equipo e ingenieros, con apenas dos casos relevantes para las mujeres, como son los de Laura Muller, directora de carrera de Esteban Ocon en Haas, y Hannah Schmitz, ingeniera de estrategia de Red Bull.

No obstante, Claire remarcó que todo indica que habrá un cambio en el futuro debido a la importancia que ha tomado la F1 para las adolescentes, que aunque quizá no sueñan con competir, sí se maravillan con el funcionamiento de las escuderías. “Puede que las veamos asumir funciones más administrativas de tipo empresarial y, por lo tanto, asumir funciones de directoras de equipo más adelante”, cerró.

