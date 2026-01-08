Brilló en las inferiores de River, Gallardo no lo tuvo en cuenta y liquidó al DT: "Ninguno"

Brilló en las inferiores de River, Gallardo no lo tuvo en cuenta y liquidó al DT

Un exjugador de River Plate al que Marcelo Gallardo no tuvo en cuenta rompió el silencio horas después de sellar su vínculo con un nuevo club y apuntó contra el DT más ganador de la historia del "Millonario". Luego de arribar a Platense a préstamo por un año y sin opción de compra, Tomás Nasif habló acerca de su paso por Núñez y se refirió a la decisión que tomó el "Muñeco" con él y sus compañeros. Por supuesto, sus declaraciones no tardaron en trascender en las redes sociales generando el descontento de varios hinchas.

Mientras la "Banda" necesita refuerzos de jerarquía en ataque en este mercado de pases para afrontar el 2026 con los torneos locales y la Copa Sudamericana como desafíos, el atacante cordobés de 22 años no dudó en opinar sobre cómo el entrenador ni siquiera le dio lugar en la Primera, aunque llegó a entrenar con el plantel. Es que tuvo un muy buen rendimiento en Reserva y se perfilaba para tener protagonismo con Gallardo al mando. Sin embargo, no corrió con la misma fortuna que otras jóvenes promesas, no sumó minutos y lo recordó en una entrevista con DSports durante este miércoles 7 de enero.

"En ese momento Marcelo no tuvo en cuenta a casi ninguno del equipo campeón, pero todos estábamos ilusionados y sabíamos que podía estar cualquiera porque lo hicimos bien", declaró el joven delantero oriundo de Villa del Totoral acerca de la determinación del "Muñeco" a la hora de no incluirlo en la Primera más allá de su nivel en las inferiores. A su vez, recordó cuando entrenó con los futbolistas del plantel de Gallardo y contó lo que sintió en ese momento. Claro que, otros futbolistas del elenco campeón de la Copa Proyección y el Trofeo de Campeones sí estuvieron en los planes del estratega, pero no fue el caso de oriundo de Córdoba.

"Una vez que estaba en Reserva y empezas a compartir entrenamientos con los chicos de Primera y te das cuenta que no son tan extraterrestres como los veía a los 12 años en la tele o en la cancha. Empezás a decir... bueno, estoy acá, entrenando con ellos, por algo me llaman, son humanos igual que nosotros, tienen dos piernas y dos brazos, empezas a comparar un poco todo y decís 'me da para jugar'. Después la decisión la tiene el técnico", añadió Nasif. Cabe destacar que levantó dos trofeos en la mencionada división siendo una de las principales figuras entre las que también brillaron Ian Subiabre, Santiago Lencina, Juan Cruz Meza, Giorgio Costantini, Agustín De la Cuesta y Cristian Jaime, quienes sí jugaron de la mano del técnico más ganador del club.

