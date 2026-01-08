Una serie argentina arrasa en números en Netflix.

Netflix tiene en su catálogo una serie que marcó a los argentinos en su lanzamiento y aún atrapa a miles de espectadores. Se trata de El Hombre de tu Vida, el recordado unitario protagonizado por Guillermo Francella, Mercedes Morán y Luis Brandoni, emitido por Telefe en el 2011.

La comedia televisiva argentina concebida y escrita en conjunto por Juan José Campanella y Marcela Guerty, con dirección a cargo del propio Campanella, rápidamente se posicionó como uno de los títulos más relevantes y exitosos de la programación del canal en el año de su estreno. La historia gira en torno a Hugo Bermúdez (Guillermo Francella), un hombre sencillo, responsable y honesto, que crio solo a su hijo adolescente y lleva una vida sin mayores sobresaltos.

Sin embargo, su rutina da un giro inesperado cuando descubre que se ha convertido en el inesperado objeto de deseo de cientos de mujeres. En plena crisis de la mediana edad, sin trabajo y atravesado por un fuerte desgaste emocional, Hugo termina aceptando -más por presión que por convicción- un empleo en El amor de tu vida, un pequeño y pintoresco emprendimiento creado por su prima Gloria (Mercedes Morán). Allí, el negocio consiste en engañar a personas solteras prometiéndoles conseguirles pareja a cambio de dinero, una actividad que pondrá a Hugo en situaciones tan absurdas como moralmente incómodas.

A diferencia de las telenovelas argentinas tradicionales, pensadas para emitirse de manera diaria, la propuesta adopta un esquema más cercano al de las series estadounidenses de frecuencia semanal. En ese marco, cada episodio desarrolla un relato autónomo, aunque todos están unidos por una trama general que atraviesa la temporada y se enriquece con la aparición de figuras invitadas. La realización estuvo a cargo de un equipo de dirección integrado por Camilo Antolini, Martino Zaidelis, Miguel Colom, Pablo Vásquez y Juan José Campanella, quien también participó activamente detrás de cámara aportando su sello personal al proyecto.

El hombre de tu vida.

El Tiempo de las Moscas, la serie argentina que arrasa en Netflix

Netflix dio inicio a 2026 con una fuerte apuesta nacional al lanzar la miniserie argentina El tiempo de las moscas, una ficción inspirada en dos novelas de la reconocida autora Claudia Piñeiro. Protagonizada por Nancy Dupláa y Carla Peterson, la producción logró instalarse rápidamente entre los contenidos más vistos de la plataforma.

La dirección está a cargo de Ana Katz junto a Benjamín Naishtat, mientras que la producción corre por cuenta de Vanessa Ragone. La trama gira en torno a dos mujeres que, tras haber pasado por la cárcel, se ven ante el dilema de reincidir en el delito, pero terminan transformándose en figuras inesperadas de resistencia y redención.