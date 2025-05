Los Williams tuvieron un toque en la largada.

Williams ha sido uno de los equipos de la Fórmula 1 que mejor inicio de temporada ha tenido en relación con el cierre del año pasado, posicionándose dentro de los cinco mejores desde el comienzo del campeonato en Melbourne. A pesar de ello, lo cierto es que las cosas no resultan del todo bien como se esperaba, en especial por el rendimiento de Carlos Sainz, que parece que recién le empieza a tomar el ritmo al FW47 tras puntuar en dos carreras consecutivas en Yeda y Miami.

Este fin de semana, el piloto español logró meterse en la Q3 y quedó sexto en la grilla de partida para el GP de Miami por delante de Alex Albon, quien ha sido el principal proveedor de puntos para el equipo. Con los Ferrari detrás, la escudería británica había planeado mantener las posiciones en la carrera, de manera tal de poder defenderse en conjunto de los ataques de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que había recuperado lugares tras salir decimosegundo.

Sin embargo, en la vuelta 14, el tailandés comenzó a presionar al equipo por radio: “Estamos perdiendo tiempo”. Apenas unos instantes después, Sainz le pidió a su ingeniero un poco de ayuda por un problema en la presión del agua, por lo que la nueva comunicación con Albon fue para solicitarle que mantenga la distancia un segundo entre los coches, de manera tal de retrasar a los Ferrari y mantenerse dentro de la zona de DRS, pero al asiático no le gustó demasiado la orden.

“Estoy a punto de adelantarle”, respondió Albon claramente irritado antes de superar a su compañero. Ante tal traición por parte del tailandés, Sainz se quejó por la radio: “¡Me dijiste que había sido informado!”. No obstante, todo lo que recibió como respuesta fue que sea listo e intente no despegarse del otro Williams, algo que no fue posible, ya que quedó a la merced de la dupla de Leclerc y Hamilton, que minutos después lo rebasaron los dos en una sola maniobra.

El resultado de esto fue que Sainz cayó al noveno lugar, mientras que Albon terminó quinto, por lo que Williams sumó 12 puntos en el GP de Miami, dos menos de los que hubiese sumado manteniendo el sexto y séptimo lugar. Por esto, el español se mostró molesto al término de la carrera y envió un mensaje por radio que demuestra la tensión que se vive actualmente en la sede de Grove: “Así no es como corro chicos, no me importa. He perdido mucha confianza aquí, en todo”.

Albon está octavo con 30 puntos y Sainz decimotercero con 7.

Otra pálida para Sainz: no hay sanción a Hamilton

En el cierre de la carrera, Carlos Sainz estuvo a punto de pasar a Lewis Hamilton en una de las últimas curvas del circuito durante la vuelta final, pero el británico se frenó en la curva, lo que provocó un toque entre los monoplazas y le sirvió para mantenerse delante. Debido a la cuestionable maniobra, los comisarios la investigaron tras la carrera, pero determinaron que no había motivos para sancionar al de Ferrari, por lo que el español no pudo ganar la posición y subir al octavo lugar.