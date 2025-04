Alex Albon reveló el motivo de su enojo con Williams durante el Gran Premio de Japón: "Innecesario"

Albon se encuentra séptimo en la tabla con 18 puntos.

A diferencia de lo visto durante la temporada pasada, Williams ha tenido notables resultados en el comienzo del campeonato de Fórmula 1, especialmente con Alex Albon, quien ha logrado sumar en cada presentación, a excepción de la sprint en Shanghái. De hecho, el excompañero de Franco Colapinto llegó al Gran Premio de Japón con 16 puntos y ubicado delante de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, los dos pilotos de Ferrari.

Sin embargo, la cita en el Circuito de Suzuka no resultó sencilla para el piloto tailandés, que, a pesar de terminar en el noveno lugar y sumar dos nuevos puntos en la tabla, no dejó una muy buena imagen entre los aficionados. Y es que Albon mostró su peor faceta en las comunicaciones que mantuvo por radio con su ingeniero, James Urwin, a quien le reclamó en reiteradas ocasiones por la estrategia y por el rendimiento del FW47 y no de buena manera.

Uno de los primeros momentos en que se notó esto fue con el ingreso de Oliver Bearman a boxes tras el llamado de Haas, escudería con la que actualmente compite el equipo de Grove. “¡Sí, pues entremos en boxes antes! Sinceramente, no tiene ningún sentido”, lanzó el oriundo de Londres, que minutos más tarde comenzó a quejarse por los cambios de marcha del monoplaza sin medir sus palabras, en contraposición a la imagen tranquila que se tenía del piloto.

“Estos cambios son tan malos. ¿Qué les hemos hecho? Ha sido una **** al principio, está siendo una **** ahora”, se quejó Albon por la radio, lo que obtuvo como respuesta el pedido de Urwin de que sea más específico con el problema en cuestión. “¡Sí, lo mismo! Lo mismo que he estado hablando todo el tiempo”, fue todo lo que agregó el tailandés, sin dar demasiadas explicaciones a cuál era el problema que tenía con el pase de cambios.

Tras la carrera, Albon fue consultado por esos intercambios con su ingeniero y señaló que esa es su verdadera personalidad cuando se encuentra frente al volante: “Si tuvieras mi radio, me oirías más así que no así”. Luego indicó que tuvo problemas con el cambio durante todo el fin de semana y habían escogido una configuración para la carrera, pero que, una vez iniciado el Gran Premio, parecía haber vuelto a una de las configuraciones anteriores.

También mencionó que se molestó cuando fue superado por Max Verstappen antes de cambiar los neumáticos, en especial porque se sintió perjudicado por la estrategia de Williams: “En cuanto a la estrategia, fue más porque Max me adelantó en pista, y luego fuimos a boxes una vuelta después y sentí que perdimos tiempo innecesario en ese intercambio”.

Las posiciones de Albon en las primeras fechas del campeonato.

Williams perdió terreno en la tabla

Antes del Gran Premio de Japón, Williams se encontraba en el cuarto lugar de la tabla en el campeonato de constructores igualado con Ferrari, pero bajó un escalón tras la carrera. Esto se debe a que Alex Albon fue el único que sumó para el equipo con su noveno lugar, puesto que Carlos Sainz quedó fuera de los diez primeros. Por su parte, Ferrari sumó con sus dos pilotos y ahora está cuarto con 35 unidades, mientras que la escudería británica se posiciona en el quinto puesto con 19, apenas cuatro más que Haas.