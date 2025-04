El inesperado anuncio de Franco Colapinto tras probar en Monza: "Se viene"

El inesperado posteo de Colapinto tras la prueba con Alpine.

Franco Colapinto hizo un anuncio inesperado que sacudió al automovilismo a través de sus redes sociales, pocas horas después de haber probado el Alpine de la Fórmula 1 en el histórico autódromo de Monza (Italia). En esta ocasión, el piloto pilarense de 21 años fue el protagonista de un video de Scalpers, una empresa extranjera de ropa que es uno de sus principales auspiciantes. Allí bromea con un policía y escribió en la publicación en su cuenta oficial de Instagram (@francolapinto): "Ojo con lo que se vieneeeee. La colección de Scalpers está llegandooo".

En la grabación, difundida tanto por la mencionada empresa como por el corredor albiceleste, se aprecia a "Fran" andando a toda velocidad con un auto por una ruta común. Como aparentemente superó el límite establecido por la ley, un empleado de Seguridad que lo nota por los binoculares se le acerca con el patrullero, lo detiene y levanta el capot del coche. "Uy, che, disculpame, pasa que yo nunca manejo en la calle, ¿viste? Yo english, more or less... (yo en inglés, más o menos...)", dice el bonaerense.

"¿Y esto qué es?", le pregunta el policía en castellano a Colapinto. "Ah, vos sabés español... Bueno, esto es lo que creés que es. Foto no se puede, eh", le responde el piloto argentino de la máxima categoría del automovilismo mundial. "¿Y cuándo sale?", lo interpela el hombre en cuestión. "No, no te pudo decir cuándo sale, pero si me sacás la multa capaz podemos negociar un poquito".

Cuando el empleado de Seguridad procede a bajar el capot y a meter al deportista de golpe dentro del vehículo para llevárselo detenido, "Colapa" le insiste: "¡No, pará! ¡Ey, ey!". "Ya lo tenemos", le dice el efectivo a un compañero por el handy.

"Che, policía, ¿me pasás la radio? Por favor, muchas gracias". Y cierra, diciéndoles a los que estaban escuchando del otro lado: "¿Me pueden dejar manejar a mí? Porque acá el agente no pasa de 50 (kilómetros por hora), la verdad... ¡Perdón, perdón, estaba jodiendo! Pasa que de verdad vas muy despacio, y vamos a llegar pasado mañana a la comisaría así". Se trata de una nueva movida publicitaria por parte del ex Williams, aunque se irán conociendo mayores detalles seguramente con el correr de los días.

