Otro fin de semana espantoso: cómo le fue a Jack Doohan en el GP de Japón

Doohan está penúltimo en la tabla de posiciones.

Después de un par de semanas sin acción, la Fórmula 1 ha vuelto este fin de semana con el Gran Premio de Japón 2025, donde Alpine le dio la oportunidad a Ryo Hirakawa de hacer la primera sesión de prácticas libres con el A525 de Jack Doohan el viernes. A eso le siguió el terrible accidente que tuvo el oceánico en la FP2 ese mismo día con un error que le costó al equipo más de un millón y medio de dólares en reparaciones para que pueda correr en la tercera fecha.

El esfuerzo de los mecánicos valió la pena, puesto que el piloto australiano pudo competir en los días posteriores, aunque los resultados volvieron a dejar mucho que desear. Para comenzar, Doohan no superó la Q1 en la clasificación del sábado y se quedó con el segundo peor tiempo de la jornada, solamente por delante de Lance Stroll, mientras que este domingo tampoco mostró una performance muy buena en la carrera.

Para la largada, el oceánico salió con neumáticos blandos que tuvo que cambiar a tan solo nueve vueltas de iniciada la carrera, lo que perjudicó su estrategia desde el comienzo, puesto que perdió la única posición que había ganado. Sin embargo, su rendimiento con el neumático duro mejoró, tanto que pudo ganar algunas posiciones para terminar en el decimoquinto lugar por delante de pilotos como Nico Hülkenberg y Liam Lawson, degradado a Racing Bulls por lo que resta de la temporada.

El problema es que Doohan quedó a casi veinte segundos de Pierre Gasly, su compañero de equipo, que volvió a quedar fuera de los puntos, aunque esta vez en el decimotercer lugar detrás de Yuki Tsunoda, quien tuvo su debut en Red Bull en el Circuito de Suzuka. De esta manera, es evidente que el australiano no pudo mantener un buen ritmo en la carrera ni cumplir con los requisitos de Alpine de mantenerse cerca del francés, que en la clasificación llegó a la Q2 y estuvo a un paso de la Q3.

En este contexto, con rendimiento fuera de lo esperado y una tercera fecha con accidentes, por más que no hubo incidente alguno en la carrera, Doohan ha quedado en la mira de Alpine para las fechas posteriores. Si bien se espera que cumpla con su contrato inicial e incluso se sospecha que estará presente en Miami, lo cierto es que no sorprendería que Franco Colapinto sea citado para reemplazarlo en las próximas fechas ante la falta de resultados.

Continúa la racha negativa de Alpine en la F1

El A525 es el único monoplaza que no sumó puntos en el año.

Pasadas las tres primeras fechas del campeonato, Alpine sigue siendo la única escudería que no ha sumado puntos en esta temporada de la Fórmula 1. Aunque Jack Doohan no logra mantener un buen ritmo, también es verdad que el A525 es un coche que hasta ahora no ha dado resultados, incapaz de superar a sus rivales de la parte baja de la tabla, por lo que se espera que los ingenieros y mecánicos busquen soluciones para la siguiente fecha en el Gran Premio de Baréin, que se disputará el próximo fin de semana.