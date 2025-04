La nueva regla de la Fórmula 1 que complica la temporada de Franco Colapinto con Alpine

Colapinto no puede disputar las prácticas libres.

A principios de enero, Alpine dio a conocer el fichaje de Franco Colapinto como su tercer piloto de reserva, rol para el que ya habían anunciado a Paul Aron y a Ryo Hirakawa, quien participará de la primera sesión de prácticas libres del Gran Premio de Japón este fin de semana. De esta manera, la escudería francesa será la primera en poner un novato en los entrenamientos, que este año sufrieron una importante modificación en la Fórmula 1.

Durante los últimos años, la máxima categoría había obligado a cada equipo a ceder dos sesiones de prácticas libres a aquellos pilotos que no son titulares, lo que permitió la primera aparición de Colapinto en la F1 durante la FP1 del GP de Gran Bretaña 2024. Sin embargo, a partir de este 2025, el reglamento se actualizó, de manera tal que cada escudería tendrá que ceder un entrenamiento en cuatro oportunidades, siempre que no se trate de fechas con formato sprint.

Esto quiere decir que una vez que culmine el Gran Premio de Japón, Alpine tendrá que escoger otras tres fechas para darle una sesión a sus pilotos de reserva, pero no podrá elegir al piloto argentino. Esto se debe a que Franco no puede considerarse un novato, ya que tiene más de dos Grandes Premios disputados debido a sus nueve fechas con Williams en la temporada pasada, por lo que no podrá formar parte de entrenamientos hasta que no vuelva a ser piloto titular en la máxima categoría.

De ahí que Alpine tenga varias opciones para el puesto de piloto de reserva, ya que ni el estonio ni el japonés tienen experiencia en la Fórmula 1, algo que también sucede con Kush Maini, el último en ser anunciado en ese rol. En caso de que Franco regrese este año a la competencia, también se suma la dificultad de que es posible que tenga que ceder su asiento al menos una vez, dado que en Suzuka será Jack Doohan quien le preste su A525 a Hirakawa.

¿Por qué Colapinto no viajó al Gran Premio de Japón?

Este fin de semana se disputará el Gran Premio de Japón en el Circuito de Suzuka, donde Alpine llevó a Ryo Hirakawa para la disputa de la FP1 y a Paul Aron, que será el suplente por si ocurre algo con Pierre Gasly o Jack Doohan. Ahora bien, Franco Colapinto no viajó al país asiático y se quedó en la sede de Enstone, donde aportará con trabajo en el simulador que podría ser útil para que los ingenieros analicen modificaciones en el monoplaza durante esta tercera fecha de la Fórmula 1.