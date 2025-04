Impacto por lo que dijo Colapinto del automovilismo nacional: "Hay mucho"

Colapinto fue el primer argentino en correr en Fórmula 1 desde Gastón Mazzacane en 2001.

Sin chances de competir por el momento en la Fórmula 1, Franco Colapinto se ha convertido en uno de los pilotos de reserva de Alpine, que lo adquirió a inicios de enero luego de llegar a un acuerdo con Williams. La idea de la escudería francesa es que el pilarense pueda volver a las pistas en el futuro, por lo que lo continúan desarrollando dentro de las instalaciones de Enstone mientras que el joven de 21 años sigue sumando adeptos.

Esto se debe a que el piloto argentino ha generado muchos seguidores con su paso por la máxima categoría en la temporada pasada, lo que motivó a que se abriera un sitio web y lance una aplicación, en la que puede tener un intercambio con sus fanáticos. De hecho, hace unas semanas se lanzó una convocatoria para que los aficionados le envíen preguntas a Colapinto, que este lunes publicó algunas respuestas a todos los mensajes que recibió en estos días.

Una de las preguntas que llamó la atención se relacionó directamente con la situación del automovilismo nacional, aunque no se hizo mención a una categoría en específico. “¿Cómo ves el nivel del automovilismo argentino en comparación con otras partes del mundo? ¿Crees que podría mejorar?”, preguntó un usuario, lo que le permitió a Franco analizar un poco de lo que sucede con el desarrollo del deporte automotor en Argentina.

Si bien es cierto que nuestro país se caracteriza por ser “fierrero”, lo cierto es que no hubo mucho desarrollo, sobre todo si se habla a nivel Fórmula, algo que se evidencia en la falta de consideración que se tiene en la F1 para que Argentina albergue una carrera. En sintonía con esto, Franco considera que hay mucho por hacer para llevar la bandera a los máximos niveles y se comprometió a intentar sumar desde su posición para que esto suceda.

“El automovilismo argentino tiene una historia muy rica, pero hay mucho margen para crecer. Hace tiempo que no competimos en el más alto nivel y me encantaría formar parte del proceso para que la representación argentina en la Fórmula 1 vuelva a lo más alto”, respondió Colapinto. Cabe mencionar que desde su arribo a la máxima categoría, hubo rumores sobre el posible regreso del GP de Argentina, aunque la falta de financiación estatal y la actual situación socioeconómica del país indicarían que no sucederá en el futuro cercano.

El sueño oculto de Colapinto

Llegar a la Fórmula 1 es un sueño para cualquier amante de los motores, pero una vez que se cumple queda la pregunta de qué otro sueño alberga la mente de un piloto, por fuera de la obviedad de ser campeón del mundo. Justamente sobre esto le preguntaron a Franco Colapinto en su sitio web, a lo que respondió: “Más allá de la F1, mi sueño es inspirar a la mayor cantidad posible de jóvenes pilotos argentinos a perseguir su pasión por el automovilismo y ver más representación de mi país en el nivel más alto”.