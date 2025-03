Colapinto corrió nueve carreras en la F1 2024.

Desde su debut en la Fórmula 1 con el GP de Italia, Franco Colapinto se ha convertido en un fenómeno dentro del paddock, sobre todo tras haber llevado a Williams a los puntos en dos oportunidades. No es solo el buen rendimiento que ha tenido el pilarense en pista, sino que también ha reavivado a la máxima categoría en Argentina, aunque también cosechó miles de seguidores a nivel internacional que piden por su regreso.

Sin lugar en la escudería británica para este 2025, el piloto argentino se convirtió en uno de los pilotos de reserva de Alpine, donde también se encuentra detrás de escena a la espera de una posibilidad de volver a estar entre los veinte protagonistas del Gran Circo. En este contexto, hay muchas personas que piden por su regreso e incluso los altos mandos de la F1 se muestran incrédulos ante la ausencia de Franco.

Así lo dio a conocer Aníbal Colapinto en una reciente entrevista con Clarín, en la que reveló que incluso se considera que su hijo puede ser clave para el futuro de la máxima categoría. “Este chico vino a cambiar la Fórmula 1, me decía un periodista la otra vez, y hasta los propios dueños de la Fórmula 1 dicen que no puede ser que este pibe no esté en la Fórmula 1”, afirmó el padre de “Fran”.

Esto se debe a la soltura que tiene su hijo, que ha traído un aire fresco a la Fórmula 1, que actualmente se encuentra en un estado monótono debido a que los pilotos no quieren dar declaraciones interesantes por las sanciones que impuso la FIA el año pasado. “Es por lo que vos decís, porque es descontracturado, dice lo que siente, aunque lo reten, lo dice igual. Es él y va a seguir siendo así toda la vida”, agregó Aníbal.

Además, el expiloto se mostró orgulloso de la evolución que ha tenido su hijo desde que lo dejó en Europa en plena adolescencia para que desarrolle su carrera, sin mencionar que resaltó los valores que adquirió. “Lo dejé volando solo ya a los 14 años, ahí le estaba muy atrás, ahora ya se maneja solo, está bien, salió un chico bárbaro, no solo deportivamente hablando sino como persona”, acotó el padre de Colapinto.

¿De qué depende el regreso de Colapinto a la F1?

Tras su llegada a Alpine, los rumores sobre el regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1 se asociaron directamente al rendimiento de Jack Doohan, quien no comenzó de buena manera la temporada. De hecho, Motorsport informó que el australiano tiene contrato por cinco fechas y necesita de resultados para mantener su asiento, pero sin puntos tras dos carreras, Flavio Briatore ya estudia la posibilidad de cambiarlo por el argentino para el GP de Miami a inicios de mayo.