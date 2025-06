Precios de entradas para Guns' N Roses en Argentina 2025: dónde comprar y fechas de cuando tocan en Huracán

Axl Rose y Slash estarán otra vez juntos en Argentina.

Guns N´Roses vuelve a la Argentina con un show que promete ser espectacular en el estadio de Huracán. La banda contará con la presencia de Axl Rose, Slash y Duff McKagan, tres de los miembros originales de la banda de Los Ángeles, que supo marcar la historia grande del hard rock mundial y continúa deleitando a sus fanáticos, después de la reconciliación de dos de sus miembros tras una larga separación de más de veinte años.

La banda estadounidense realiza una gira mundial que denominó "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things" y volverá a tocar en la Ciudad de Buenos Aires, sitio que no pisa desde su presentación en 2022 en el Monumental de Núñez. En total fueron siete las veces que vinieron "Los Guns", al contar las dos primeras veces que tocó en River en 1992 y 1993. Luego, ya con la banda original separada y con solo Axl Rose -de la banda original-, arribaron al país en 2010 y 2011, mientras que con la vuelta de Slash y Duff tocaron en 2016, 2017 y 2022.

Cuándo toca Guns N´ Roses y dónde comprar entradas

La presentación de Guns N´ Roses será el próximo viernes 17 de octubre de 2025. Este lunes arrancó la preventa exclusiva para clientes Banco Nación con tarjeta de crédito Visa, con 15% de descuento hasta agotar stock y en hasta 6 cuotas sin interés. La venta general abrirá el 24 de junio a las 10:00 horas y estará disponible con todos los medios de pago, mientras que ya se conocieron los precios de las entradas. La venta se hará solo a través de la página allaccess.com.ar.

Duff McKagan, Axl Rose y Slash, los tres miembros originales de Guns N´ Roses presentes.

La gira por Latinoamérica pasará el 1 de octubre en el Estadio Nacional de San José, en Costa Rica, y luego estarán en el Estadio Cuscatlán de San Salvador el 4 de octubre, y en Bogotá el 7 de octubre. La banda pasará después por el Estadio Atanasio Girardot en Medellín el 11 de octubre, y por Santiago de Chile el 14 de octubre. Tras pasar por Argentina, la banda irá a Brasil, donde dará recitales el 21 de octubre en Florianópolis; el 25 de octubre en San Pablo, el 28 de octubre en Curitiba, en Cuiabá el 31 de octubre, y en Brasilia el 2 de noviembre.

Precios de las entradas de Guns N´ Roses en Huracán

Campo General + Acceso a Cabecera Luna $95000 + Service Charge

Campo Delantero $195000 + Service Charge

Tribuna Alcorta $240000 + Service Charge

Tribuna Mirave $240000 + Service Charge

Cómo sacar entradas para Guns N´Roses en Huracán 2025