Entradas Guns N' Roses en Argentina 2025: precios, dónde comprar y cuándo toca en Huracán

Axl Rose, Slash y Duff McCagan juntos, una postal que se repetirá en Argentina 2025.

Guns N´ Roses vuelve a la Argentina en este 2025. La mítica banda de Los Ángeles anunció una serie de recitales en distintas partes del mundo como parte de la gira "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things" y tocará en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una presentación que contará con la presencia de Axl Rose, Slash y Duff McCagan, tres de los miembros originales de la banda.

El grupo pasó por una separación de más de dos décadas, en las que hubo peleas, declaraciones cruzadas y los "Guns" siguieron dando shows bajo ese nombre pero solo con Axl Rose de los integrantes de siempre. Volvieron a tocar juntos arriba de los escenarios en 2016, en una agrupación que cuenta también con el tecladista de toda la vida, Dizzy Reed, junto a Melissa Reese en ese instrumento, Richard Fortus en la guitarra rítmica e Isaac Carpenter en la batería.

Cuándo tocan los Guns N´ Roses y cómo comprar las entradas

Se confirmó que Guns N´ Roses tocará en Huracán el viernes 17 de octubre. Aún no se dio a conocer el precio de las entradas, que estarán a la venta a través de la página de All Access desde el lunes 23 de junio para preventa exclusiva para clientes Banco Nación con tarjeta de crédito Visa, a partir de las 10:00 horas, con 15% de descuento hasta agotar stock y en hasta 6 cuotas sin interés. La venta general abrirá el 24 de junio a las 10:00 horas y estará disponible con todos los medios de pago.

Axl Rose con la camiseta de la Selección argentina de fútbol en 1993.

Respecto a lo que será la gira por Latinoamérica, se desplegará el 1 de octubre en el Estadio Nacional de San José, en Costa Rica, y luego estarán en el Estadio Cuscatlán de San Salvador el 4 de octubre, y en Bogotá el 7 de octubre. La banda pasará después por el Estadio Atanasio Girardot en Medellín el 11 de octubre, y por Santiago de Chile el 14 de octubre. Después de Argentina, la banda irá a Brasil, donde dará recitales el 21 de octubre en Florianópolis; el 25 de octubre en San Pablo, el 28 de octubre en Curitiba, en Cuiabá el 31 de octubre, y en Brasilia el 2 de noviembre.

Cuántas veces vino Guns N´Roses a Argentina

Será la octava vez que Guns N´Roses se presenta en Argentina. Las primeras dos fueron en el marco de la gira de Use Your Illusion, disco doble de la banda en el que llegaron a su apogeo máximo de fama por canciones como November Rain, Don´t Cry, Estranged y Civil War. La primera presentación fue en 1992 y la segunda en 1993, en lo que fue la última vez en más de 20 años que Axl Rose, Slash y Duff McCagan vinieron juntos, en tanto que Izzy Stradlin y Steven Adler -los otros dos miembros fundadores del grupo. ya no se encontraban en la banda.

Luego, solo con Axl Rose de los miembros originales, el tercer show de los "Guns" fue en 2010. Volvió en 2011 y ya en 2016 con la vuelta de la banda original se presentaron ese año, en 2017 y en 2022 en el Monumental, que marcaría la última vez que pisaron suelo argentino. Con polémicas en el medio, su cantante en el ojo de la tormenta por su estado de voz en algunos shows y el paso de los años, la banda se sostiene vigente y sus fanáticos fieles, a pesar del tiempo transcurrido.

Cómo sacar la entrada de Guns N´ Roses en Huracán 2025