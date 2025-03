Carlos Sainz rompió el silencio sobre su flojo rendimiento con Williams: "No fui"

Sainz está en el decimocuarto lugar de la tabla.

Tras confirmarse su salida de Ferrari en febrero del año pasado y tras varios meses de indecisión, Carlos Sainz optó por convertirse en el nuevo piloto de Williams, donde causó una notable primera impresión en los test de postemporada. Al mando del FW46, el madrileño fue el más rápido de la pista en Yas Marina, algo que pudo replicar en la pretemporada de Baréin con el FW47 dos semanas antes del comienzo de la nueva temporada de la Fórmula 1.

Sin embargo, cuando arrancó el campeonato, el piloto español se encontró con una notable diferencia en cuanto a su rendimiento, tanto por el ritmo como por la falta de resultados. En Melbourne, Sainz chocó en la primera vuelta durante el Safety Car al perder el control del monoplaza, mientras que en Shanghái cruzó la línea de meta fuera de los puntos, aunque las descalificaciones de Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Pierre Gasly le permitieron finalizar décimo.

A pesar de ese primer punto conseguido con la escudería británica, Carlos no está convencido con el ritmo que ha mostrado hasta ahora, algo que lo confunde por el recuerdo de lo que fueron esos primeros encuentros con los coches de Williams. “Hicimos algunos cambios que parecieron mejorar el agarre general del neumático delantero, pero por desgracia para mí, el ritmo no estuvo ahí”, mencionó tras el GP de China en declaraciones rescatadas por Motorsport.

Claro que el problema del español se centra sobre todo en lo que fue el último fin de semana, puesto que, a pesar del accidente, su ritmo en el GP de Australia había sido aceptable para un FW47. De ahí que agregué lo desconcertado que está por el rendimiento que tuvo en Shanghái: “No fui rápido y eso es algo que me desconcierta, porque en cuanto me puse al volante de este coche, fui muy, muy rápido, desde los test de Abu Dhabi del año pasado hasta Baréin”.

Ahora bien, una diferencia sustancial entre las dos primeras fechas del campeonato es que Shanghái solo tuvo una sesión de prácticas libres debido al formato sprint, por lo que los ingenieros y mecánicos tuvieron menos tiempo para analizar cambios en la configuración del monoplaza. Por lo tanto, se espera que Williams pueda recuperar un poco el nivel en Japón, aunque lo llamativo es que Alex Albon ha tenido buenos resultados en las dos carreras.

Notable inicio de temporada de Williams

A pesar del descontento de Carlos Sainz, lo cierto es que Williams tuvo un comienzo de temporada tan bueno que se encuentra cuarto en la tabla de constructores con 17 puntos, igualado con Ferrari y por debajo de Red Bull, tercero con 36. Esto se debe en gran parte a los resultados obtenidos por Alex Albon, quien terminó quinto en el GP de Australia y séptimo en el GP de China, con lo que se posiciona en el sexto lugar del campeonato con 16 puntos.