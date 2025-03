Williams tuvo que esperar: el día que Carlos Sainz "goshteó" a James Vowles

Sainz llegó a Williams tras cuatro años en Ferrari.

El 2024 comenzó con una impactante noticia en la Fórmula 1, puesto que Lewis Hamilton anunció a inicios de febrero que ese iba a ser su último año en Mercedes, donde tenía contrato hasta 2026, debido a que había fichado en Ferrari. Como un efecto dominó, Carlos Sainz fue el principal afectado, ya que se quedó sin asiento cuando esperaba ganar su renovación en el equipo italiano, lo que lo obligó a buscarse un nuevo destino.

Ya desde finales del 2023, se mencionaba a Sauber como una alternativa para el piloto español debido al interés que mostró la gente de Audi, que se hará cargo de la sede de Hinwil desde el próximo año. Sin embargo, también hubo indicios de que Williams podría convertirse en su próximo hogar, algo que finalmente se confirmó a mitad de temporada, aunque el cortejo de la escudería británica no fue nada sencillo.

Así se ve en el cuarto capítulo de la nueva temporada de Drive to Survive, la serie documental de Netflix que se estrenará este viernes, pero que algunos reseñadores ya tuvieron la fortuna de observar. De hecho, en Motorsport detallaron una de las escenas del episodio llamado “Carlos Signs”, en el que se ve cómo Sainz “goshtea” a Williams, es decir, cómo dejó de comunicarse con el equipo de Grove de un día para el otro.

“Hablé con Carlos ayer. A corto plazo es Williams, pero a largo plazo Audi”, había dicho Lando Norris, con lo que James Vowles se ilusionaba con firmar contrato con el madrileño esa misma noche en la habitación de su hotel. De ahí que el director de Williams haya bromeado a cámara sobre lo trabajoso que es fichar a un piloto de F1: “Firmar un contrato de piloto tiene algunas similitudes con las citas. Empiezas con mensajes de texto, luego cena, luego terminas en una habitación de hotel”.

Sin embargo, Sainz no se presentó a la reunión que tenían acordada y la escena se traslada al español, que fue consultado por un productor de la docuserie sobre su ausencia y contestó: “Me llamó Flavio”. Y es que el expiloto de Ferrari era una alternativa para Alpine, por lo que optó por estudiar bien la opción de fichar con la escudería francesa antes de tomar una decisión, lo que derivó en la demora que hubo hasta que se reveló su nuevo equipo.

“Carlos tiene dudas. Creo que está evaluando a todos los equipos disponibles”, le dijeron a Vowles en Williams, aunque afortunadamente para él no hubo una mejor opción que la escudería inglesa. Tal es así que se cierra con unas felicitaciones del británico a Sainz cuando ingresó a su habitación para firmar el contrato unos días después de haberse ausentado.

El monoplaza de Williams para este año es el FW47.

El motivo que hizo que Sainz fiche con Williams

Tras haber pasado cuatro años en Ferrari, pasarse a Williams parece un paso atrás en la carrera de Carlos Sainz, aunque lo cierto es que el español ve a futuro con los nuevos motores de Mercedes para 2026. “Te mentiría si no te dijera que una de las razones por las que me he ido a Williams es por el motor Mercedes en 2026. Es una de las razones. Por tanto, espero que en ese sentido el motor Mercedes sea parte del éxito y de la reconstrucción de Williams, y que en ese cambio de reglamentación tenga su influencia”, reconoció el español en una reciente entrevista con SoyMotor.