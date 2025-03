Fernando Alonso le salió al cruce a Lando Norris por su pronóstico para esta temporada de F1: "Confiado"

Alonso viene de terminar noveno en 2024 y Norris segundo.

Tras haber ganado la Copa de Constructores el año pasado, McLaren es uno de los equipos más fuertes para esta temporada de Fórmula 1, donde el principal objetivo será defender el título y aspirar a lograr el campeonato en pilotos. Si bien Oscar Piastri lanzó su candidatura a ganar el certamen, el favorito es Lando Norris, quien no pudo derrocar a Max Verstappen en 2024 y terminó en el segundo lugar de la tabla.

A pesar de ser uno de los candidatos al campeonato, el piloto británico afirmó en una reciente entrevista durante los test de pretemporada en Baréin que se imagina un 2025 en el que varios equipos podrán ganar carreras. Dichas palabras llegaron a oídos de Fernando Alonso, quien atraviesa su tercer año en Aston Martin y se mostró incrédulo ante el pronóstico que hizo Norris.

“Ahora que tiene el coche ganador, dice eso. Cuando estaba en el quinto o sexto equipo, decía que solo un equipo ganaría todas las carreras. Es un discurso normal y confiado”, advirtió el bicampeón del mundo en declaraciones rescatadas por GP Blog. Y es que las escuderías que han ganado carreras en 2024 han sido los cuatro primeros de la tabla, McLaren, Ferrari, Red Bull y Mercedes, por lo que Alonso no espera que se salga de esa norma en este año.

“Creo que va a ser difícil. La fiabilidad es muy buena hoy en día, no hay muchos abandonos, no hay muchos incidentes. Las estrategias están bastante definidas”, agregó el asturiano. No obstante, el “Nano” recalcó que el clima puede hacer alguna jugarreta en la F1 que cause una victoria inesperada y afirmó que le gustaría una temporada con muchos ganadores que haga que el campeonato esté reñido hacia el fin de año.

Los candidatos a ganar en este 2025

Indudablemente, Lando Norris es uno de los principales candidatos a ganar su primer título en la Fórmula 1, sobre todo con el buen rendimiento que trae McLaren de la temporada pasada y la poca evolución que hay en los monoplazas de este año. Claro que el coche no lo es todo, motivo por el que hay otras opciones para hacerse con el campeonato, entre los que aparece Max Verstappen.

El neerlandés viene de cuatro conquistas al hilo y quiere ser el primero de Red Bull en ganar cinco campeonatos, aunque el RB21 tendrá que mostrarse muy superior al RB20 del año pasado. Por fuera del vigente monarca de la F1, no se puede dejar de lado a la dupla de Charles Leclerc y Lewis Hamilton en Ferrari, sin dudas una de las más poderosas de la temporada, aunque habrá que ver cómo se manejan los egos en Maranello y si no traerá dificultades al equipo.