Colapinto podría volver para la sexta fecha del campeonato.

A pesar del notable trabajo que hizo Franco Colapinto en el 2024 Williams, era sabido que no iba a tener lugar en el equipo debido a que los de Grove ya tenían confirmados a Carlos Sainz Jr. y Alex Albon para la Fórmula 1 2025. De ahí el interés de James Vowles por conseguirle un asiento para esta temporada, sea en Sauber o en alguno de los equipos de Red Bull, pero finalmente la puerta se abrió en Alpine.

Sin embargo, el argentino ingresó en Enstone como piloto de reserva, dado que la escudería francesa tiene confirmado que comenzará el campeonato con Pierre Gasly y Jack Doohan, aunque esa formación no tendría que sostenerse necesariamente durante todo el año. A diferencia del francés, el australiano apenas tiene un Gran Premio a sus espaldas, puesto que debutó en el GP de Abu Dhabi 2024, con resultados que no fueron muy convincentes para Flavio Briatore.

De hecho, a inicios de enero, Motorsport reveló que el asesor de Alpine solamente le dio contrato a Doohan por las primeras cinco fechas de la temporada, lo que obliga al oceánico a mostrar un buen nivel como para asegurarse la permanencia. Por lo tanto, el australiano podría perder su asiento para la sexta jornada del campeonato, en la cual podría darse el regreso de Colapinto, el favorito del italiano entre los pilotos de reserva.

Para dicha cita, la F1 se mudará al Miami Gardens en Estados Unidos, donde se correrá el GP de Miami, que, además, en esta edición volverá a ser sede de una sprint. Ahora bien, en medio de las celebraciones de San Valentín el viernes pasado, las redes de dicha competencia les dedicaron mensajes a diferentes pilotos de la máxima categoría, pero sorprendió la mención a Franco, sobre todo porque no es uno de los titulares en esta temporada, al menos de momento.

“Estoy francomente enamorada de ti”, publicó el GP de Miami en su cuenta de Instagram en una imagen que contiene una foto del pilarense, que no dudó en darle su like al posteo. Pero la cosa no terminó ahí, puesto que en X, el mencionado Gran Premio tuiteó la reacción del argentino y escribió: “Creo que a Fran Colapinto le gusto nuestro nuevo post”.

Cabe mencionar que otro de los que recibieron un mensaje fue Doohan, aunque con un mensaje que no ilusiona tanto como el que le dedicaron a "Colapa". “¿Quieres que nos tomemos de las manos?”, pusieron para el australiano en un juego de palabras entre “Doohan” y “Hands”, que significa “manos” en inglés.

Así fue el posteo del GP de Miami en Instagram.

Alpine también le dedicó mensajes a Colapinto

Tal como sucedió con el GP de Miami, las redes de Alpine se revolucionaron el viernes pasado con mensajes para Franco por San Valentín. En su cuenta de Instagram, la escudería francesa publicó una serie de imágenes del argentino con frases como “Cada vuelta contigo se siente como una victoria”, “Ganar la F1 es genial, pero ganar tu corazón lo es todo” y “Contigo a mi lado, siempre estoy en la pole position”. No obstante, es importante mencionar que el equipo de Enstone solamente le dedicó estos posteos al pilarense, mientras que no aparecieron Pierre Gasly ni Jack Doohan.